¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031

Por: Gonzalo Zamora

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Para muchos fanáticos del fútbol, el Mundial inicia mucho antes del duelo inicial del torneo. Este comienza al momento de comprar el álbum de aquella Copa del Mundo y abrir el primer sobre para comenzar con la colección.

Quién no recuerda desde pequeño comprar sobres gracias al patrocinio de nuestros padres y luego intercambiar láminas con nuestros amigos u otros fanáticos del álbum en plazas o fuera de algunas tiendas o kioscos.

Esta pasión por el álbum del Mundial se ha mantenido hasta el día de hoy, donde muchos ya están comenzando a colección de este año, el cuál es el más grande de todos los tiempos con más de 1000 láminas a pegar.

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Si hablamos de álbum del Mundial, desde tiempos inmemorables se piensa inmediatamente en la empresa Panini, la que es la encargada de distribuir este artículo por todo el mundo y que nos ha acompañado en esta pasión por muchos años.

¿Están matando el fútbol?

Pero esta semana se conoció la triste noticia que la FIFA terminará su alianza con Panini, siendo el próximo Mundial el último que tendrá álbum de la reconocida empresa. Desde el 2031, todos los derechos serán para Fanatics Collectibles, quienes funcionarpan bajo la marca Topps.

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