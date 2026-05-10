Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."

En la previa de la victoria por 3-1 de Colo Colo ante Deportes Concepción en la Copa de la Liga, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación que acudieron al Estadio Monumental, instancia donde compartió públicamente la tajante decisión que se tomó en Blanco y Negro e involucra a Arturo Vidal.

El mandamás albo fue consultado por las renovaciones, dado que varios jugadores, como el 'king', finalizan contrato este 2026, situación que aparentemente ni siquiera es tema aún en Macul: "Aquí lo que corresponde es que una vez terminados los campeonatos que esté disputando Colo Colo, ahí se hacen los análisis y todos los temas".

"Eso es lo que corresponde, tanto el jugador o el cuerpo técnico, y recién estamos partiendo. Así que es demasiado prematuro eso", agregó, para luego respaldar lo que está siendo el ciclo de Fernando Ortiz en el banco: "Estamos contentos. Lo ha demostrado, está tres puntos arriba del que nos sigue, así que sí, estamos muy conformes".

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¡Mosa y las renovaciones en Colo Colo! 🤔🏁 pic.twitter.com/Rq52WwT0IW May 9, 2026

Tras ello, expuso la férrea postura del Cacique: "Nosotros no vamos a conversar de ninguna renovación, de ninguna extensión de absolutamente nada hasta que nosotros no tengamos en la mano cuáles son los campeonatos que hemos conseguido". "Esperamos conseguirlos todos, pero no vamos a conversar antes de eso", deslizó el empresario.

¿Arturo Vidal podría abandonar Colo Colo?

Ya en el cierre, tras la insistencia de la prensa por el panorama de Vidal, Mosa reconoció su peso en el plantel, pero a fin de año también deberá ser evaluado: "Arturo es muy importante, pero él hace parte de un engranaje y de una institución muy grande que es Colo Colo, que es más grande que todos nosotros juntos".

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