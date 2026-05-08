“Carece de legitimidad": Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

Por: Catalina Martínez

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La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la ampliación de la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública por el incidente ocurrido el 8 de abril y protagonizado por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh), tras acoger un recurso de amparo.

Recordemos que la acción judicial, impulsada por el ministerio encabezado por Trinidad Steinert, buscaba aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, la Corte acogió de forma unánime el amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y dejó sin efecto la ampliación de la querella.

De acuerdo con la resolución de la justicia, recogida por BiobioChile, la mencionada cartera “carece de legitimidad activa para querellarse en la causa”. Esto ya qué, exceptuando el Ministerio del Interior, ninguna otra Secretaría de Estado posee dicha facultad.

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Asimismo, el fallo explica que "se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”.

“Al Ministerio del Interior le corresponde todo lo relativo al Gobierno político y local del territorio, siendo coherente que, en aquel sentido, la presente especificación de la función de gobierno mantenga una adecuada coordinación a nivel nacional y regional entre los órganos señalados”, agregaron.

Ya habían advertido la falta de legitimidad

Cabe destacar, que esta situación ya había sido prevista por el senador de la DC, Iván Flores, quien planteó que el recurso presentado por el Ejecutivo caía en la ilegalidad y excedía las competencias de la ministra Steinert, ya que no está habilitada para aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

La causa se originó tras el incidente ocurrido durante la apertura del año académico de la Universidad Austral, instancia en la que la ministra Ximena Lincolao hizo acto de presencia. A raíz de los hechos, tres alumnos fueron imputados, aunque ninguno quedó con medidas de prisión.

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