Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Durante la jornada de este viernes la señal de Canal 13 difundió antecedentes obtenidos desde los teléfonos de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y el exdiputado Joaquín Lavín León, en una edición del programa Hay Que Decirlo emitida justo antes del encarcelamiento del exlegislador.

La salida del exdiputado de la UDI desde el tribunal no pasó inadvertida. Custodiado por personal de Gendarmería y con esposas, abandonó el lugar luego de ser imputado por corrupción, en una escena que evocó la detención de su esposa. Esta vez, sin embargo, no hubo muestras públicas de afecto antes de su traslado.

En lugar de despedidas frente a las cámaras, ambos mantuvieron contacto a través de WhatsApp. Mientras él enviaba mensajes desde el sector de los imputados, ella contestaba desde la parte posterior de la sala, alejada de los medios.

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¿Qué hablaron?

Gabriela Sabag, periodista de Hay Que Decirlo, asistió a la audiencia y reveló que el equipo del programa alcanzó a observar fragmentos de la conversación entre ambos. “Joaquín le escribe a Cathy y le dice qué le va a dar un tiempo para que ellos se puedan despedir, una vez que la prensa se retire de la sala”, contó de entrada.

“Y Cathy le dice que se de vuelta, que la vea, que ella va a estar ahí mirándolo, que va a estar de pie”, añadió la comunicadora. “Joaquín le responde que se va al calabozo y finalmente y que luego se van a reencontrar y van a tener la posibilidad de despedirse” , cerró.

Cabe recordar, que la defensa logró que Joaquín Lavín León fuera destinado al Anexo Capitán Yáber para cumplir la cautelar. Además, sus representantes legales cuentan con un plazo de cinco días para intentar revertir la resolución judicial.

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