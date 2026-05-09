¡Jornada histórica!: La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador

La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."
video-muestra-momento-descarrila-tren-chiguayante

¡Impresionante! Video muestra el terrible momento en el que descarriló tren en Chiguayante
María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Lo que comenzó como un sueño, hoy por fin se hizo realidad, y es que en una jornada simplemente histórica, La Roja Femenina Sub 17 consiguió un agónico triunfo ante su par de Ecuador por el repechaje del sudamericano y sacó sus anhelados boletos al Mundial de la categoría, que tendrá lugar en Marruecos este 2026.

Así es, en un intenso partido, las dirigidas de la entrenadora Vanessa Arauz dieron el primero golpe, esto gracias a un tempranero gol Antonella Martínez cuando se cumplían recién 10 minutos de juego, lo que desataba la ilusión de los chilenos que acudieron al estadio Ameliano Villeta de Paraguay para ver esta hazaña.

Sin embargo, la épica no podía ser tan fácil, y el combinado 'tricolor' consiguió equilibrar el marcador antes del descanso mediante la anotación de Adriana Cerda a los 26' de partido, por lo que todo se tendría que definir en la segunda mitad, donde las representantes de nuestro país se hicieron gigantes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

La Selección Chilena se negó a bajar los brazos y estuvo apunto de tomar ventaja en diversas aproximaciones al área rival, pero casi como un dramático guion de telenovela, el gol y la clasificación se hicieron esperar: a los 90 minutos, justo antes del pitazo final, apareció Catalina Muñoz y el 2-1 definitivo.

¿Cuándo se juega el Mundial Femenino Sub 17?

Con la agónica anotación de la hija de Carlos Muñoz, la Selección Chilena Femenina se adjudicó el anhelado cupo para la Copa del Mundo Sub 17, certamen que se llevará a cabo en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de este 2026, con Chile, Brasil, Argentina y Venezuela como representantes de Sudamérica.

Te puede interesar: Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."
video-muestra-momento-descarrila-tren-chiguayante

¡Impresionante! Video muestra el terrible momento en el que descarriló tren en Chiguayante
María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?
Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

“Carece de legitimidad": Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao
"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo
Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma

VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido
Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea
"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas