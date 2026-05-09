¡Jornada histórica!: La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador

Lo que comenzó como un sueño, hoy por fin se hizo realidad, y es que en una jornada simplemente histórica, La Roja Femenina Sub 17 consiguió un agónico triunfo ante su par de Ecuador por el repechaje del sudamericano y sacó sus anhelados boletos al Mundial de la categoría, que tendrá lugar en Marruecos este 2026.

Así es, en un intenso partido, las dirigidas de la entrenadora Vanessa Arauz dieron el primero golpe, esto gracias a un tempranero gol Antonella Martínez cuando se cumplían recién 10 minutos de juego, lo que desataba la ilusión de los chilenos que acudieron al estadio Ameliano Villeta de Paraguay para ver esta hazaña.

Sin embargo, la épica no podía ser tan fácil, y el combinado 'tricolor' consiguió equilibrar el marcador antes del descanso mediante la anotación de Adriana Cerda a los 26' de partido, por lo que todo se tendría que definir en la segunda mitad, donde las representantes de nuestro país se hicieron gigantes.

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Con el triunfo ante Ecuador 🇪🇨, #LaRojaFemenina 🇨🇱 Sub-17 aseguró su participación en la Copa Mundial de la FIFA Marruecos 2026 🏆



¡Felicidades, y a seguir trabajando, muchachas! 👏🧠#VamosLaRojaFemenina pic.twitter.com/g8RKdEZv4a May 9, 2026

La Selección Chilena se negó a bajar los brazos y estuvo apunto de tomar ventaja en diversas aproximaciones al área rival, pero casi como un dramático guion de telenovela, el gol y la clasificación se hicieron esperar: a los 90 minutos, justo antes del pitazo final, apareció Catalina Muñoz y el 2-1 definitivo.

¿Cuándo se juega el Mundial Femenino Sub 17?

Con la agónica anotación de la hija de Carlos Muñoz, la Selección Chilena Femenina se adjudicó el anhelado cupo para la Copa del Mundo Sub 17, certamen que se llevará a cabo en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de este 2026, con Chile, Brasil, Argentina y Venezuela como representantes de Sudamérica.

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