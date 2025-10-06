Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar

El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Por: Catalina Martínez

Un remate se presenta como una excelente oportunidad para acceder a una gran variedad de artículos a precios reducidos y en buen estado. En esta ocasión, el Servicio Nacional de Aduanas llevará a cabo su quinta subasta electrónica, en la que se ofrecerán más de 450 lotes actualmente bajo su resguardo.

A diferencia de las ediciones anteriores organizadas por la institución, este remate incluirá una oferta más diversa de productos, que va desde vinos, parlantes y guitarras, hasta cámaras de seguridad y equipamiento deportivo, entre muchos otros.

Lo que necesitas saber 

En primer lugar, cabe destacar que la quinta subasta electrónica de Aduanas se llevará a cabo los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

Recuerda que la inscripción estará abierta únicamente hasta las 08:00 horas del domingo 12 de octubre, y será obligatorio efectuar el pago de una garantía equivalente al 20% del valor mínimo de cada lote en el que se desee participar.

Para registrarte, es imprescindible contar con tu Clave Única y completar el trámite a través del siguiente enlace (clic aquí para acceder). Además, en este remate se ofrecerán un total de 489 lotes. Si quieres revisar cada uno con más detalle, puedes hacerlo ingresando al siguiente sitio web (clic aquí para acceder).

