VIDEO: revelan registro clave de cámaras de seguridad en desaparición de concejala

Durante las últimas horas surgió un registro clave que esta ayudando a la Policía a esclarecer el recorrido y el posible paradero de María Ignacia González (73), concejala de Villa Alegre que desapareció misteriosamente durante el temporal la madrugada del domingo 15 de junio en el sector conocido como la balsa El Peumo, a orillas del río Loncomilla, en la región del Maule.

Las cámaras de seguridad municipales captaron el ingreso de María Ignacia González al sector de la balsa en su camioneta, entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada del domingo, sin que haya registros posteriores de su salida. El alcalde plantea que hay elementos que podrían indicar una situación más compleja: “Que haya salido por su propia voluntad para acá, lo encuentro extraño”, dijo Palma.

Cercanos no se explican desaparición de concejala

Raúl Mardones, amigo de María Ignacia, expresó: “Si vino a este sector, realmente no tiene explicación, porque aquí no hay viviendas. Las casas más cercanas están a la entrada, a unos dos kilómetros de distancia”. A este antecedente se suma que González estaba sola esa noche, ya que sus dos hijas se encontraban en Santiago.

🟣 #ÚLTIMOMINUTO | Villa Alegre | La PDI descartó que el auto blanco captado por cámaras de seguridad corresponda al de la concejala desaparecida María Ignacia González. La clave fue una diferencia: el vehículo de la concejala tiene sunroof y el del video no. pic.twitter.com/05igPMCWme June 17, 2025

La búsqueda continúa bajo la coordinación de Carabineros y autoridades locales. La jefa de zona de Carabineros del Maule, Maureen Espinoza, señaló que “no se descarta ninguna hipótesis. Por ahora, se trata como una presunta desgracia y veremos hacia dónde nos conduce la investigación”. Hasta el momento, el último rastro de la concejala se mantiene en el sector del río Loncomilla, donde se concentran los operativos de búsqueda.

Cabe señalar que el alcalde de Villa Alegre dio a conocer su hipótesis a Mega Noticias. “Ella no tenía qué hacer por acá, si todavía no empezaba el temporal fuerte, porque la lluvia fuerte fue ayer (…) No había peligro de inundación, nada”, sostuvo. “Mi impresión es que ella no vino por su voluntad para acá” agregó.

