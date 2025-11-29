¡Se acerca el bombazo!: Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo

Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo

Por: Kevin Vejar

Si bien aún quedan dos partidos para que Universidad de Chile ponga fin a su temporada 2025, la dirigencia ya mira de reojo el próximo año, y es que mientras varios nombres comienzan a ser vinculados con el cuadro azul, uno de los refuerzos más esperados tendría vía libre para dejar su actual equipo y negociar con la U.

Como bien es sabido, el Romántico Viajero realizó una correcta temporada donde incluso alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, pero si hablamos de títulos, no solo quedaron en el camino en el certamen continental, sino que tampoco pudieron alzarse con el Campeonato Nacional, siendo la Supercopa ante Colo Colo el único trofeo que sumaron a sus vitrinas.

Ante ello, urge traer caras nuevas principalmente en la zona defensiva, y en las últimas semanas surgió la opción de repatriar a Igor Lichnovsky para que comparta la zaga con Zaldivia y Calderón, y parece ser que esta alternativa toma más fuerza que nunca, pues el América de México estaría dispuesto a dejarlo partir pronto.

Fue tras la dura derrota ante Monterrey que el diario Récord afirmó que se acabó la paciencia con el defensor, uno de los más criticados contra los 'rayados': "Una parte de la directiva cuenta los minutos para que se marche el chileno, no solo para liberar plaza de extranjero, sino para reducir la toxicidad que provoca en el grupo".

Las dos 'finales' de la U

¿Llegará o no? Lo único cierto es que Universidad de Chile aún debe poner fin a la presente temporada, donde mantiene firme su ilusión de conseguir el 'Chile 2' a la próxima Copa Libertadores, y para ello deberá enfrentar dos verdaderas finales: Coquimbo Unido el próximo martes (local) y Deportes Iquique el sábado 6 de diciembre (visita).

