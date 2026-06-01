¡Cita de lujo!: Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

Si bien La Roja no dirá presente en el tan esperado Mundial de Norteamérica 2026, los dirigidos del interino Nicolás Córdova sí tendrán la oportunidad de verse las caras con uno de los favoritos del certamen planetario: la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, duelo pactado para el mes de junio.

Efectivamente, cuando la Selección Chilena continúa trabajando en la búsqueda del denominado como 'recambio', nada más y nada menos que el combinado luso liderado por CR7 será su primer oponente de la doble fecha FIFA que se avecina, donde también tocará enfrentar a la República Democrática del Congo.

Considerando que los portugueses están preparándose para su flamante participación en la Copa del Mundo, lo más lógico es que no se guarden nada contra Chile y salten a la cancha con sus mejores hombres, donde asoman el propio 'bicho', Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, por solo nombrar algunos.

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Modo Fecha FIFA 🔛✅



¡Comenzamos a preparar los duelos ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩!



📷 Carlos Parra - FFCh. pic.twitter.com/U7nA0O35E6 May 26, 2026

¿Cuándo y dónde ver Chile vs Portugal?

El mano a mano entre La Roja y Portugal está programado para el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, y verá su inicio a eso de las 13:45 horas de nuestro país, indiscutible examen de lujo para los llamados a tomar la batuta en este nuevo proceso de la selección.

Cabe mencionar que podrás seguir el encuentro a través de las transmisiones de ESPN y CHV en televisión. Además, estará disponible de manera online en la plataforma de streaming de Disney+ Premium y los diversos canales digitales de Chilevisión, como lo son la app MiCHV, CHV en YouTube y también su sitio web.

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