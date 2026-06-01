“Los datos oficiales dicen otra cosa”: Gobernador marca distancia con Kast y cuestiona su relato sobre turismo en La Araucanía

René Saffirio, gobernador de La Araucanía, reaccionó a los dichos del presidente José Antonio Kast emitidos durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y puso en duda la evaluación realizada por el mandatario sobre cómo la violencia ha incidido en la actividad turística de la región.

Y es que, durante la instancia, el jefe de Estado afirmó que su administración ha ejecutado procedimientos en sectores “vedados” de La Araucanía. “La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia. A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley”, sentenció.

Luego de esas declaraciones, Saffirio recurrió a sus redes sociales para rebatir la postura del mandatario, asegurando que las cifras vinculadas al turismo reflejan una realidad favorable para la zona.

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Gobernador contradijo relato de Kast

“Presidente Kast sostiene que el turismo en La Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales de Sernatur e INE dicen otra cosa”, partió señalando la autoridad regional en su cuenta de X.

A través de su mensaje, Saffirio respaldó su postura con cifras del sector, señalando que el arribo de visitantes internacionales creció desde 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024. Asimismo, indicó que las estadías turísticas registraron un alza de 46% en enero de 2025 y añadió que la ocupación laboral ligada a esta actividad experimentó un incremento de 33,8%.

Como parte de su defensa de la situación turística regional, Saffirio subrayó hitos de alcance internacional vinculados al rubro del turismo aventura. Entre ellos, mencionó la postulación de Pucón en los World Travel Awards como destino regional destacado en esa área y remarcó que Chile recibió el máximo reconocimiento mundial dentro de dicha especialidad. “La Araucanía vive uno de sus mejores momentos turísticos en décadas. Los hechos por sobre el relato”, concluyó su mensaje.

Presidente Kast sostiene que el turismo en La Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales de Sernatur e INE dicen otra cosa: las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron, pasando de 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024; las pernoctaciones crecieron un 46%… — René Saffirio (@renesaffirio) June 1, 2026

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