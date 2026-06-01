¡Un rival menos! Se descarta interés de equipo argentino por Javier Correa en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta la cuarta región del país para enfrentarse en condición de visitante a Deportes La Serena, donde los albos buscaban seguir estirando su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

El partido estuvo bastante peleado, donde las acciones llegaron al final del primer tiempo, ya que el cacique abrió las acciones al minuto 43', con un penal de Víctor Felipe Méndez, pero Bruno Gutiérrez empató las acciones en los descuentos de la primera mitad.

Ya en el segundo tiempo, Leandro Hernández golpeó de entrada para Colo Colo al minuto 46', pero nuevamente La Serena igualó de inmediato al minuto 50', gracias a Diego Rubio. Tras esto, los albos se fueron contodo y al minuto 63', Lautaro Pastrán puso nuevamente la ventaja, mientras que en los descuentos, Federico Lanzillota anotó en contra para darle la victoria a la visita por 4-2.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El pasado fin de semana, Colo Colo superó a Deportes La Serena en condición de visitante por 4-2 y tras las derrotas de Huachipato y Deportes Limache, extiende a 10 puntos la ventaja sobre el segundo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, que actualmente es Universidad Católica.

Respiran tranquilos en Macúl

Pese a los problemas que ha tenido con las lesiones, Javier Correa sigue siendo uno de los mayores goleadores del cuadro albo, por lo que quieren mantenerlo en el equipo. En la semana se habló del posible interés de Independiente de Avellaneda en el delantero, pero esto fue descartado directamente por el mismo equipo argentino.

También te puede interesar: ¡Otra baja inesperada! La Roja debe llamar un nuevo convocado de emergencia para amistosos