No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

Por: Fabián Marambio

El mercado de fichajes viene cargado para U de Chile no solo porque Gustavo Álvarez probablemente abandone el club, sino porque debe evaluar la situación de muchos jugadores. Uno de ellos es Luciano Pons, a quien esperan vender por una millonaria suma de dinero.

Después de decepcionar en su paso por el club, el atacante de 35 años volvió a Colombia mediante un préstamo a Atlético Bucaramanga. En este equipo alcanzó su mejor versión y se convirtió en el goleador del fútbol colombiano con 11 anotaciones, panorama que la U quiere aprovechar.

Los millones que exige U de Chile por Pons

Según información de EnCancha, las negociaciones entre ambos equipos ya comenzaron e incluso los azules rechazaron dos ofertas; un préstamo con obligación de compra y otra de 200 mil dólares por su pase definitivo. Sin embargo la intención de la U es clara: solo lo venderán por 400 mil dólares.

U de Chile venta Luciano Pons.
U de Chile no quiere regalar a Luciano Pons.

Ahora la tarea es para la dirigencia del equipo colombiano, quienes tendrán que intentar igualar o al menos acercarse al monto exigido por la U si quieren quedarse definitivamente con el delantero. De lo contrario, tendrá que retornar al CDA debido a que mantiene contrato con los azules hasta diciembre de 2026.

Los números de Luciano Pons en 2025

A lo largo de la temporada, el delantero ha disputado como titular prácticamente todos los partidos con el club colombiano, alzándose como una de las figuras del club. Es más, entre todas las competencias acumula 23 goles y cuatro asistencias en 49 partidos, siendo clave incluso en Copa Libertadores.

