¡Se acabó el sueño! Alejandro Tabilo cae en los octavos de final de Roland Garros

Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Por: Gonzalo Zamora

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Este lunes comenzó la segunda semana del segundo Grand Slam del año, hablamos de Roland Garros, torneo que se disputa sobre arcilla en la ciudad de París. Para este enorme torneo, Alejandro Tabilo es el único chileno que sigue con vida, ya que Cristián Garín cayó en primera ronda.

Nuestra primera raqueta nacional tenía una gran oportunidad por delante, ya que no sólo avanzó hasta la tercera ronda del torneo de manera automática tras la lesión de Valentín Vacherot (19), sino que además habían caído los mejores sembrados del torneo.

En la tercera ronda de Roland Garros, Alejandro Tabilo se enfrentó a la joven promesa local, el francés Moise Kouame (318), a quien venció por parciales de 4-6/6-3/6-4/7-6, avanzando de manera histórica a los octavos de final de un Grand Slam.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (36) enfrentó unos históricos octavos de final de Roland Garros, donde lamentablemente no pudo ante el tenista canadiense Felix Auger-Aliassime (6), contra quien en poco más de dos horas cayó por parciales de 3-6/5-7/1-6.

Un gran aumento de confianza

Pese a la caída, nuestra primera raqueta nacional realizó un enorme torneo, lo que le permitió sumar 200 puntos y así avanzar hasta el puesto 31° del ránking ATP. Además, con esto aseguró ser sembrado en Wimbledon y gana mucha más confianza para el resto de la temporada.

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