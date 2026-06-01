¡Pese a ser hincha de River! Jorge Sampaoli se ofrece como nuevo DT de Boca Juniors

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Indignación en Coronel: Así fue el macabro actuar de los acusados por asesinato de adulta mayor

Indignación en Coronel: Así fue el macabro actuar de los acusados por asesinato de adulta mayor
“Los datos oficiales dicen otra cosa”: Gobernador marca distancia con Kast y cuestiona su relato sobre turismo en La Araucanía

“Los datos oficiales dicen otra cosa”: Gobernador marca distancia con Kast y cuestiona su relato sobre turismo en La Araucanía
Jordhy Thompson

Video | ¡Mostró su magia! Jordhy Thompson deslumbró con gran jugada tras regreso a Chile
El detalle que desató todo: Explican por qué perro antidrogas fue directo al vicealmirante en plena ceremonia

El detalle que desató todo: Explican por qué perro antidrogas fue directo al vicealmirante en plena ceremonia
Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense

¡Un rival menos! Se descarta interés de equipo argentino por Javier Correa en Colo Colo

¡Otra baja inesperada! La Roja debe llamar un nuevo convocado de emergencia para amistosos
“Muchas frases, poco anuncio”: Beatríz Sánchez apunta contra discurso de Kast y acusa falta de liderazgo

“Muchas frases, poco anuncio”: Beatríz Sánchez apunta contra discurso de Kast y acusa falta de liderazgo
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Se acabó el sueño! Alejandro Tabilo cae en los octavos de final de Roland Garros
Muerte de pequeño de 5 años en Calama destapa fuertes acusaciones contra jardín infantil

Muerte de pequeño de 5 años en Calama destapa fuertes acusaciones contra jardín infantil
Marea Roja Hinchas Chile

¡Se suman más amistosos! La Roja confirmó tres nuevos rivales para fin de año

Uno de los entrenadores que dejaron su huella en el fútbol chileno fue el caso de Jorge Sampaoli, el estratega argentino primero llegó a nuestro país a dirigir a Universidad de Chile, con quienes consiguió un bicampeonato nacional en 2011, la Copa Chile de 2012 y la histórica Copa Sudamericana del cuadro azul también en 2011.

Luego de esto, llegó a la selección chilena donde estuvo por 4 años al mando del equipo nacional. Fue aquí donde consiguió la última clasificación de Chile a un Mundial en Brasil 2014 y conquistó la primera Copa América de nuestro país en 2015, venciendo por los penales en casa a la selección de Argentina.

Luego de esto tuvo distintos pasos por variados equipos, donde si bien no lo hizo mal, consiguiendo varios subcampeonatos y clasificaciones a copas internacionales, lo que más lo destacaba eran sus complicadas salidas de los equipos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica en la mismísima Bombonera, Claudio Úbeda fue despedido de su puesto como director técnico del cuadro xeneinxe y ahora estarían buscando un nuevo estretega.

¿Lo aceptarían los hinchas?

Es aquí donde Jorge Sampaoli se ofreció para dirigir a Boca Juniors, pero si bien hay opiniones divididas sobre sus capacidades, lo más polémico de todo es que el estratega es hincha de River Plate. Según el mismo Sampaoli, esto no es algo que lo condicione y que incluso estuvo dos veces muy cerca de llegar al cuadro xeneinxe, por lo que hay que ver si la tercera será la vencida.

También te puede interesar: ¡Un rival menos! Se descarta interés de equipo argentino por Javier Correa en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Indignación en Coronel: Así fue el macabro actuar de los acusados por asesinato de adulta mayor

Indignación en Coronel: Así fue el macabro actuar de los acusados por asesinato de adulta mayor
“Los datos oficiales dicen otra cosa”: Gobernador marca distancia con Kast y cuestiona su relato sobre turismo en La Araucanía

“Los datos oficiales dicen otra cosa”: Gobernador marca distancia con Kast y cuestiona su relato sobre turismo en La Araucanía
Jordhy Thompson

Video | ¡Mostró su magia! Jordhy Thompson deslumbró con gran jugada tras regreso a Chile
El detalle que desató todo: Explican por qué perro antidrogas fue directo al vicealmirante en plena ceremonia

El detalle que desató todo: Explican por qué perro antidrogas fue directo al vicealmirante en plena ceremonia
Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense

¡Un rival menos! Se descarta interés de equipo argentino por Javier Correa en Colo Colo

¡Otra baja inesperada! La Roja debe llamar un nuevo convocado de emergencia para amistosos
“Muchas frases, poco anuncio”: Beatríz Sánchez apunta contra discurso de Kast y acusa falta de liderazgo

“Muchas frases, poco anuncio”: Beatríz Sánchez apunta contra discurso de Kast y acusa falta de liderazgo
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Se acabó el sueño! Alejandro Tabilo cae en los octavos de final de Roland Garros
Muerte de pequeño de 5 años en Calama destapa fuertes acusaciones contra jardín infantil

Muerte de pequeño de 5 años en Calama destapa fuertes acusaciones contra jardín infantil
Marea Roja Hinchas Chile

¡Se suman más amistosos! La Roja confirmó tres nuevos rivales para fin de año
“Nuestra obligación no es quejarnos”: Kast instala duro debate por cuentas fiscales y apunta contra Gobierno de Boric

“Nuestra obligación no es quejarnos”: Kast instala duro debate por cuentas fiscales y apunta contra Gobierno de Boric
Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

¡Cita de lujo!: Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante la Portugal de Cristiano Ronaldo
La UC quiere remecer el mercado con un seleccionado nacional

La UC quiere remecer el mercado con un seleccionado nacional: "Un salto de calidad"
Ley anti evasión transporte público nuevas sanciones Contraloría

Contraloría ya tomó razón: Mira las nuevas sanciones que se aplicarán por modificación a Ley "anti evasión"
El palito de Eduardo Vargas a los críticos tras su doblete en la U

El palito de Eduardo Vargas a los críticos tras su doblete en la U: "Han hablado mucho..."
fuerte temblor sismo central Chile epicentro Quintero

Fuerte temblor se siente en la zona central de Chile: Epicentro del sismo fue cerca de Quintero y réplicas persisten
robo con homicidio adulta mayor Maule Coronel imputados

"Bebieron alcohol y…": Los terribles detalles del frío actuar de individuos que asesinaron a adulta mayor en Coronel
Avisan que dos grandes de Argentina vienen por una figura de la UC

Avisan que dos grandes de Argentina vienen por una figura de la UC: "En la mira de..."
Presidente José Antonio Kast

"Me eligieron para…": Presidente Kast dice que "las personas tenían una expectativa muy alta" de su gestión
Fernando Gago responde tajante a la pelea de Altamirano y Calderón en la U

Fuerte y claro: Fernando Gago responde tajante a la pelea de Altamirano y Calderón en la U