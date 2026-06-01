¡Pese a ser hincha de River! Jorge Sampaoli se ofrece como nuevo DT de Boca Juniors

Uno de los entrenadores que dejaron su huella en el fútbol chileno fue el caso de Jorge Sampaoli, el estratega argentino primero llegó a nuestro país a dirigir a Universidad de Chile, con quienes consiguió un bicampeonato nacional en 2011, la Copa Chile de 2012 y la histórica Copa Sudamericana del cuadro azul también en 2011.

Luego de esto, llegó a la selección chilena donde estuvo por 4 años al mando del equipo nacional. Fue aquí donde consiguió la última clasificación de Chile a un Mundial en Brasil 2014 y conquistó la primera Copa América de nuestro país en 2015, venciendo por los penales en casa a la selección de Argentina.

Luego de esto tuvo distintos pasos por variados equipos, donde si bien no lo hizo mal, consiguiendo varios subcampeonatos y clasificaciones a copas internacionales, lo que más lo destacaba eran sus complicadas salidas de los equipos.

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Luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica en la mismísima Bombonera, Claudio Úbeda fue despedido de su puesto como director técnico del cuadro xeneinxe y ahora estarían buscando un nuevo estretega.

¿Lo aceptarían los hinchas?

Es aquí donde Jorge Sampaoli se ofreció para dirigir a Boca Juniors, pero si bien hay opiniones divididas sobre sus capacidades, lo más polémico de todo es que el estratega es hincha de River Plate. Según el mismo Sampaoli, esto no es algo que lo condicione y que incluso estuvo dos veces muy cerca de llegar al cuadro xeneinxe, por lo que hay que ver si la tercera será la vencida.

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