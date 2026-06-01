¡Otra baja inesperada! La Roja debe llamar un nuevo convocado de emergencia para amistosos

Esta semana, La Roja comenzará a enfrentar la última doble fecha FIFA antes del comienzo del Mundial 2026, donde en primera instancia nos mediremos el sábado a Portugal y luego ante República Democrática del Congo el martes.

La selección chilena sigue preparando nuevos amistosos además de estos dos, donde ya se confirmaron para fin de año los encuentros ante Canadá, Estados Unidos y México, como parte de los trabajos para encontrar el tan ansiado recambio.

Esto pensando que La Roja nuevamente no participará de la versión del Mundial de este año y debe prepararse para los próximos desafíos internacionales que se vengan por delante y poder volver a ser competitivo.

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Este sábado, La Roja comenzará con la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026, donde primero nos mediremos ante Portugal el sábado, para luego el martes enfrentarnos a la República Democrática del Congo, ambos países clasificados para la Copa del Mundo.

Una nueva baja en el equipo

Pero para estos encuentros, la selección chilena sufrió otra dolorosa baja, se trata del jugador de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, quien presenta problemas físicos que le impiden disputar los partidos. Es aquí donde Nicolás Córdova debió llamar de emergencia al futbolista de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal.

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