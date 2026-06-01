“Muchas frases, poco anuncio”: Beatríz Sánchez apunta contra discurso de Kast y acusa falta de liderazgo

“Sin mucha cifra, sin una estructura determinada”, así describió la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sanchez, la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. Y es que, apenas finalizó la instancia, la congresista dejó ver su disconformidad con el discurso del mandatario, apelando a una falta de datos concretos.

“Yo creo que el presidente todavía está en modo campaña. La verdad es que fue un discurso bien de muchas frases, con poco anuncio, con poca estructura”, partió cuestionando la excandidata presidencial en conversación con CHV Noticias.

“Me llamó mucho la atención eso, porque estábamos esperando algo de orden, de liderazgo, de decir, mira, el gobierno va hacia allá (…) Está repitiendo muchas de las frases que le habíamos escuchado en campaña, me sorprendió bastante todo eso”, agregó.

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Luego, la parlamentaria apuntó al plan de seguridad, señalando que “hay muchas de las cosas que mencionó el presidente a propósito del registro que ya ocurren (…) uno esperaría, o estábamos esperando que anunciara, lo había dicho antes, un paquete completo en temas de seguridad pública, ¿no? Lo único que anunció fue un registro de vándalos”.

Finalmente, Beatríz Sánchez concluyó: “Echamos muchas cosas de menos, la verdad. Con respecto a la mega reforma, yo creo que no hay disposición, ninguna, para abrirse a una conversación en un tema que a todos eso sin duda a todos los sectores nos interesa”.

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