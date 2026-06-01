Muerte de pequeño de 5 años en Calama destapa fuertes acusaciones contra jardín infantil

La investigación por la muerte de Mateo, un menor de 5 años que perdió la vida tras caer a una piscina en un centro de cuidado infantil de Calama, sumó nuevos elementos. Residentes del sector afirmaron que el lugar funcionaría sin autorización oficial y que también era arrendado para celebraciones privadas, información que está siendo revisada por el Ministerio Público dentro de las diligencias del caso.

Estos antecedentes salieron a la luz en medio de las diligencias por el fallecimiento del niño, ocurrido en un recinto que, de acuerdo con información preliminar citada por Cooperativa, operaría como espacio de cuidado infantil sin disponer de los permisos legales requeridos.

Otro elemento que quedó bajo la lupa es la ausencia de medidas de seguridad en la piscina del inmueble, ya que el sector no contaba con cierre ni resguardos físicos, aun cuando se trataba de un espacio al que tenían acceso menores que asistían al lugar.

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¿Por qué no habían denunciado esto?

En cuanto a las denuncias de los vecinos del sector, estos explicaron que jamás acudieron a las autoridades porque el recinto no provocaba conflictos visibles en el barrio. De acuerdo con sus testimonios, no había episodios de desorden, molestias por ruido ni conductas que hicieran sospechar alguna irregularidad en su operación.

Mientras avanza el caso, especialistas del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, mantienen las pericias destinadas a reconstruir lo ocurrido e identificar posibles responsabilidades en la muerte del menor.

A la espera de antecedentes clave para la investigación, el Juzgado de Garantía de Calama resolvió extender la privación de libertad de las dos imputadas en el caso hasta la jornada de este lunes, fecha fijada para la formalización. El tribunal tomó la determinación mientras se incorporan nuevos antecedentes a la causa, entre ellos la autopsia final del Servicio Médico Legal, testimonios y otras diligencias aún en curso.

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