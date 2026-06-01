El detalle que desató todo: Explican por qué perro antidrogas fue directo al vicealmirante en plena ceremonia

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Por: Catalina Martínez

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Continúan surgiendo antecedentes sobre el inusual incidente registrado en una actividad institucional de la Armada, marcado por la inesperada reacción de un perro detector de drogas frente a un vicealmirante.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que un perro Pastor Belga Malinois sujetó con sus dientes el pantalón del vicealmirante Arturo Oxley durante la ceremonia. Luego de que el video se masificara en redes, la Armada entregó su versión de los hechos y detalló las acciones adoptadas respecto del animal.

“Los perros entrenados para la detección de drogas, sustancias ilícitas o explosivos no son adiestrados para atacar personas. Por el contrario, su entrenamiento contempla la denominada indicación pasiva, consistente en adoptar una posición específica frente a una persona o elemento sospechoso, permitiendo señalar la presencia de sustancias de interés sin contacto físico ni agresión”, detallaron. 

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¿Qué causó la reacción del perro? 

Por otro lado, la institución militar apuntó a la causa del ataque, señalando que “durante el desarrollo de la presentación, el animal reaccionó de manera inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público”.

“De acuerdo con la evaluación efectuada por personal veterinario especializado, el can se encontraba en un estado de sobreexcitación, condición que derivó en una respuesta inadecuada, afectando tanto al Oficial participante en la demostración como a un camarógrafo que registraba la ceremonia”, explicaron.

En cuanto a procedimientos a seguir tras lo ocurrido, detallaron: “Considerando lo anterior, el ejemplar fue retirado de las actividades operativas y actualmente se encuentra en un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual. Asimismo, permanece en buen estado de salud y bajo la supervisión permanente de su guía y equipo especializado".

“La Armada de Chile reafirma su compromiso con el bienestar animal, la seguridad de las personas y el estricto cumplimiento de los estándares de entrenamiento y control de sus canes de trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para evitar la repetición de situaciones similares”, cerraron. 

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