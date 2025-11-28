¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el próximo martes ante Coquimbo Unido en condición de local, donde los azules buscarán seguir sumando puntos para no perder de vista a la UC y el puesto del Chile 2, mientras que el cuadro pirata quiere seguir extendiendo su racha de victoria y de paso superar el récord de más partidos ganados en fila que por el momento mantiene igualado con el Ballet Azul.

Cambios en la programación del encuentro

Pero este partido corría peligro de no realizarse, ya que al disputarse en el estadio nacional, había muy poco tiempo para desarmar el escenario que se utilizará en la Teletón este fin de semana y preparar todo para el partido. Pero finalmente, se decidió modificar el horario y el recinto deportivo del encuentro, por lo que el partido se disputará este martes, pero será a las 18:30 horas en el estadio Santa Laura.

También te puede interesar: ¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos