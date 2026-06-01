Video | ¡Mostró su magia! Jordhy Thompson deslumbró con gran jugada tras regreso a Chile

Uno de los jugadores que ha dado mucho que hablar durante esta temporada a sido el caso de Jordhy Thompson. El joven futbolista era una de las grandes promesas de Colo Colo, pero debido a fuertes problemas extrafutbolísticos debió salir del equipo.

Todos recordarán que tuvo problemas de violencia de género en contra de su pareja Camila Sepúlveda, por lo que debió salir del país y llegó hasta la liga de Rusia, donde se ha ganado un lugar importante en el equipo.

Pese a toda la polémica de Jordhy Thompson con su pareja Camila Sepúlveda donde hubo denuncias de por medio e incluso órdenes de alejamiento, finalmente la pareja se casó y viven tranquilamente en Rusia, donde el futbolista sigue dando buenas sensaciones.

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Uno que sigue dando para hablar es el caso de Jordhy Thompson, quien tras completar una buena temporada en la liga de Rusia, últimamente ha sonado en algunos pasillos del estadio monumental para volver a Colo Colo.

No le falta magia

Es aquí donde ahora el futbolista está de vuelta en Chile y se hizo viral un video donde está en una pichanga y arma una jugada espectacular que tiene a varios hinchas bastante asombrados y ya pidiendo su carta para el cacique.

Revisa a continuación la gran jugada del exalbo:

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