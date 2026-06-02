Indignación en Coronel: Así fue el macabro actuar de los acusados por asesinato de adulta mayor

Continúan apareciendo nuevos antecedentes en la causa que investiga el brutal asalto con homicidio ocurrido en Coronel, caso que ha generado fuerte impacto público. Las diligencias han permitido reconstruir distintos movimientos atribuidos a los imputados, tanto en las horas previas como posteriores al crimen.

El crimen se registró en la Casona de Huéspedes de Maule, inmueble donde un matrimonio de adultos mayores desempeñaba funciones de mantención y resguardo. La mujer, de 65 años, murió tras el ataque, mientras que su esposo, de 72, también fue agredido.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, varios jóvenes irrumpieron en el recinto para cometer un robo y arremetieron contra ambas víctimas utilizando objetos contundentes y armas blancas. El violento episodio terminó con la muerte inmediata de la mujer en el mismo inmueble, mientras que su esposo consiguió mantenerse con vida pese a sufrir heridas de gravedad producto de la agresión.

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El paso a paso del horror

Según lo planteado por la Fiscalía —recogido por Meganoticias— en la audiencia de formalización, una vez ocurrido el crimen los acusados dejaron el lugar y posteriormente se trasladaron hasta una estación de servicio Copec situada en la zona céntrica de Coronel.

En la estación de servicio habrían abastecido el vehículo con combustible por un monto de $30 mil. Conforme a lo expuesto por la Fiscalía, el dinero fue cancelado en efectivo por un joven colombiano de 20 años, mientras que uno de los menores imputados habría proporcionado el RUT de su madre para sumar beneficios vinculados a la transacción.

Antes de continuar su camino, el grupo habría debido devolverse momentáneamente, luego de advertir la ausencia de uno de los presuntos participantes —un joven chileno de 18 años— por lo que retornaron al sector Maule para recogerlo.

¿Qué hicieron después?

Más tarde, el grupo se habría dirigido hacia la comuna de Lota. La indagatoria apunta a que en el borde costero de Chivilingo intentaron borrar rastros del delito, deshaciéndose de parte del botín sustraído a través de su quema y descarte.

Las diligencias del caso igualmente apuntan a que el dinero obtenido tras el asalto habría sido dividido entre los involucrados. Sin embargo, los montos siguen sin estar claros, ya que los propios detenidos han entregado relatos dispares, mencionando sumas que fluctúan entre algo superior a $300 mil y más de $1 millón.

Macabra celebración

Entre los elementos que causaron mayor conmoción en la audiencia estuvo el comportamiento que habrían tenido los acusados después del ataque. Según expuso el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas, el grupo se reunió en la casa de uno de los involucrados, donde habrían bebido alcohol durante la noche y, al día siguiente, organizado una parrillada.

En declaraciones publicadas por el medio local Canal 9, el persecutor dijo al respecto: "La conducta posterior es lamentable y completamente reprochable. Estas personas posteriormente se dedicaron a beber alcohol; al otro día hicieron un asado".

Para el abogado querellante, Álvaro Araya, las acciones atribuidas a los acusados después del homicidio constituyen un elemento que apuntaría a una actuación conjunta y previamente articulada entre quienes participaron en el hecho.

Uno de los jóvenes de 18 años aparece en la investigación como presunto ejecutor material de la agresión homicida. Sin embargo, la Fiscalía planteó que la evidencia forense y la forma en que se produjeron las heridas apuntan a una acción colectiva, descartando la hipótesis de un autor único.

Con esos antecedentes sobre la mesa, el tribunal ordenó dejar bajo prisión preventiva a los imputados adultos, mientras que los menores de edad quedaron sujetos a internación provisoria durante el avance del proceso por el brutal crimen de Coronel.

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