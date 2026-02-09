¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile necesitaba dar vuelta la página tras el empate sin goles en el estreno del Campeonato Nacional ante Audax Italiano. Sumado a esto, los azules esperan lo que podrían ser fuertes castigos por parte de la ANFP tras los destrozos de sus simpatizantes en el estadio nacional la semana pasada.

El día de ayer, Universidad de Chile enfrentaba en condición de visitante a Huachipato sin público en las galerías, donde pese a ponerse en ventaja gracias a la anotación de Eduardo Vargas en el minuto 13', los locales empataron las acciones al minuto 35' gracias al golazo de Maximiliano Gutiérrez y luego al minuto 81', Renzo Malanca les dio la victoria con el definitivo 2-1.

Tras esta dura derrota, Universidad de Chile sigue sin poder ganar su primer partido en el Campeonato Nacional, situación que esperan pueda revertirse esta semana cuando enfrenten en condición de visitante a Palestino este viernes desde las 20:30 horas.

Universidad de Chile sigue sumando fuertes críticas tras la derrota ante Huachipato por 2-1 en condición de visitante, donde el principal objetivo de estas es Francisco Meneguini, quien no ha podido darle la vuelta al equipo pese a la gran cantidad de refuerzos que llegaron para esta temporada, incluído el regreso de Eduardo Vargas.

Fuertes críticas a uno de los refuerzos

Uno que también se llevó varias críticas fue Marcelo Morales, quien regresó a los azules como refuerzo tras su paso por el fútbol estadounidense. En definitiva fue el periodista Cristián Caamaño quien le dedicó unas duras palabras al jugador. "Te ponen a Morales y la U nunca más pasó por la izquierda. No está apto para jugar, además que físicamente se le ve grueso".

