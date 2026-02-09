¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Este fin de semana Universidad de Chile debía ir en condición de visitante hasta el sur del país para enfrentar a Huachipato por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Cabe recordar que en el debut, los azules empataron sin goles ante Audax Italiano, mientras que el cuadro acerero cayó en su primer encuentro ante Cobresal por la cuenta mínima.

El encuentro comenzó en favor del romántico viajero, donde Eduardo Vargas volvió a anotar para los azules después de varios años en el minuto 13'. Pero con un verdadero golazo, Maximiliano Gutiérrez equiparó las acciones al minuto 35' del encuentro. Finalmente, al minuto 82', Renzo Malanca anotó el definitivo 2-1 del encuentro para los locales.

Con este resultado, Universidad de Chile sigue dejando muchas dudas al no poder aún conseguir una victoria en el Campeonato Nacional, donde tratarán de dar vuelta la página y enfocarse en su próximo desafío que será este viernes en condición de visitante ante Palestino desde las 20:30 horas.

Universidad de Chile sigue dejando muchas dudas tras caer este fin de semana en condición de visitante ante Huachipato por 2-1. Con esto el cuadro de Francisco Meneguini aún no obtiene su primera victoria por el Campeonato Nacional y suma muchas críticas entre los hinchas debido a la gran cantidad de refuerzos que llegaron al equipo.

Una queja bastante razonable

Otro de los aspectos del encuentro fue la ausencia total de público en las galerías, ya que de no ser así, el duelo no podría haberse llevado a cabo por orden de las autoridades de seguridad. Esta situación molestó mucho a Jaime García, quien señaló que, "había más Carabineros que gente en el estadio. Este es un estadio familiar, Huachipato es de familia. ¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá? Entonces, no sé si estamos atrayendo al público o sacándolo. Vamos de mal en peor".

