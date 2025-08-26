¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

Seremi de Energía

Por: Catalina Martínez

Otra vez una autoridad de Gobierno se ve envuelta en polémica por publicaciones antiguas en redes sociales. Esta vez la protagonista es Sandra Maldonado Garcés, quien hoy fue presentada como la nueva Seremi de Energía en Aysén.

En sus redes, la militante del Partido Socialista tiene varios posteos en tono burlón, apuntando sobre todo contra el expresidente Sebastián Piñera y también contra Carabineros.

De acuerdo a lo consignado por Biobiochile, se trata de publicaciones públicas en Facebook —entre comentarios y memes— que datan de al menos el período comprendido entre 2015 y 2020.

Uno de los posteos corresponde a una captura de pantalla que data de noviembre de 2020 y donde se lee: “Cabros, si me piteo a Piñera ¿me llevarían cigarros a la cárcel?“. Sobre la imagen, escribió a modo de comentario: “Y dos veces a la semana”.

En otra captura, se puede ver un comentario sobre la muerte de Agustín Edwards Eastman: “Lamentable… para Piñera que tendrá un voto menos”. Mientras que, en otras ocasiones lanzó frases como: “Piñera figura tomando piscola cagado de la risa” o “llegó a temblar con tanta desfachatez de Piñera”, entre otras.

Hizo un mea culpa 

La nueva Seremi, trabajadora social oriunda de Puerto Aysén con trayectoria en varios municipios de la región, fue consultada por BBCL sobre sus publicaciones en redes. Su respuesta fue clara: las calificó como “un error”.

“Las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error”, reconoció Maldonado. 

Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se puedan haber sentido ofendidos. Mi compromiso como autoridad es cumplir con dichos principios democráticos, trabajando día a día con representantes de todos los sectores políticos”, expresó la autoridad, como parte de sus descargos frente a la polémica. 

