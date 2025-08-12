“No supo cómo manejarlo”: Revelan particular ayuda que buscó Piñera durante Estallido Social

Sebastián Piñera

Por: Catalina Martínez

El libro de las periodistas Paula Catena y Gloria Faúndez, Piñera en Jaque, ofrece una mirada inédita a las decisiones y tensiones que marcaron el mandato de Sebastián Piñera durante el Estallido Social de octubre de 2019. Ya disponible en librerías, el volumen reconstruye los momentos clave en que el entonces presidente intentó descifrar el origen de la crisis y responder a la convulsión que sacudió al país.

De acuerdo con lo relatado en la obra, Piñera clasificaba a sus colaboradores en dos grupos: los “Halcones”, quienes se alineaban con las posturas más tradicionales del sector, y los “Palomas”, que tenían un enfoque más social.

¿Consulta espiritual?

Según fuentes cercanas al exmandatario, Piñera vivió con profunda frustración los días más intensos del estallido social, agobiado por la escasez de información que le permitiera dimensionar el alcance real de la crisis. En medio de esa incertidumbre, buscaba momentos de recogimiento en la capilla ubicada en el primer piso de La Moneda, donde se entregaba a la oración y la reflexión.

En ese sentido, el libro hace énfasis en que el estallido social “descolocó absolutamente” a Piñera, quien “no supo cómo manejarlo”. Frente a eso, buscó una inusual ayuda: consejeros espirituales, chamanes y brujas, quienes visitaron La Moneda en secreto. Estas personas fueron recomendadas por la exjefa de gabinete, Magdalena Díaz, y la exministra Karla Rubilar.

Entre las figuras que aconsejaron al exjefe de Estado, estuvo la mismísima tarotista Latife Soto y el astrólogo e ingeniero Jovani Apablaza, experto en técnicas holísticas como la numerología y la meditación. El libro también menciona que Díaz obtuvo el permiso de Piñera para repartir velas de color azul en diferentes partes de La Moneda, con el fin de realizar una “limpieza” en el edificio del gobierno.

También buscó asesores políticos 

Otro de los invitados a La Moneda fue Antoni Gutiérrez-Rubí, estratega catalán especializado en comunicación política, con amplia trayectoria en América Latina. Su visita estuvo enfocada en establecer un “tono más empático” en la gestión del gobierno.

Sin embargo, en un encuentro que reunió a Gutiérrez-Rubí, Piñera, la exprimera dama Cecilia Morel y parte de su equipo de asesores, el expresidente exclamó: “¡No tengo tiempo para esto, tengo que gobernar un país!”. Aquella expresión cerró de forma abrupta cualquier posibilidad de continuar colaborando con el consultor catalán.

