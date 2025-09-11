Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk

Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Por: Catalina Martínez

El asesinato en Estados Unidos del activista e influencer Charlie Kirk, cercano a Donald Trump, provocó intensas reacciones en el escenario político chileno, especialmente, desde los sectores de extrema derecha.

Este miércoles, mientras se dirigía a una multitud en la Universidad del Valle de Utah, el analista de 31 años fue alcanzado por un disparo en el cuello que le costó la vida. Su fallecimiento se confirmó poco después del ataque. De momento, la policía aún se encuentra en búsqueda del responsable, por lo que las motivaciones tras el crimen permanecen en misterio

Según reportó CNN, Kirk representaba en las plataformas digitales una versión del “conservadurismo populista” que resultó funcional a la campaña presidencial de Donald Trump. Su figura se caracterizaba, además, por promover la tenencia de armas en la ciudadanía, entre otras banderas.

El impacto del asesinato fue aún mayor por la violencia del hecho, que quedó registrado en múltiples grabaciones realizadas por asistentes al evento y que velozmente se viralizaron en redes sociales. 

La reacción de Kast y Kaiser

En el ámbito nacional, la primera voz en pronunciarse fue la del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien calificó lo ocurrido como un acto de “violencia política”.

“Las ideas se enfrentan con ideas, no con balas. El violento atentado contra el estadounidense Charlie Kirk no es solo una agresión contra una persona, sino contra la libertad de todos. Tenemos que rechazar la violencia en política, venga de donde venga”, sentenció el abanderado en su cuenta de X.

Poco después, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también entregó su postura, lanzándose de lleno contra la izquierda y señalándola cómo responsable. 

“Charlie Kirk, un gran defensor de la libertad, influencer, cristiano y padre de familia, ha sido asesinado en los EEUU. Mis oraciones están con su familia. La izquierda se ha cobrado otra víctima más”, sentenció el “libertario”. 

“Las vueltas de la vida”

Como era de esperarse, las declaraciones de ambos candidatos de derecha generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde ambas publicaciones sumaron miles de comentarios.

En el caso de Kast, los cibernautas apuntaron a un doble discurso respecto a los dichos del republicano sobre rechazar la violencia política “venga de donde venga”. “Pero la de las dictaduras de tu ideología 🤫ahí “hay justificación” “hay salvación” Nadie te cree nazi. Tu no defiendes la paz, te alimentas de la división” y “Ahh pero con los miles de chilenos asesinados en dictadura no publicas ni una mierda, de hecho lo celebras”, fueron algunos de los comentarios.  

Mientras tanto, en el posteo de Kaiser, las reacciones apuntaron sobre todo al hecho de que el candidato asumiera que el ataque fue orquestado por sectores de izquierda sin contar con pruebas. “Alguno de los dementes que te siguen van a pensar que de verdad fue la izquierda y van a cobrar venganza y la responsabilidad va a ser tuya”, “La izquierda?? Patético aprovechar cualquier situación para tu conveniencia, pero no es mucho lo que se puede esperar de ti”, “El hecho de suponer el partido político demuestra la ignorancia de persona que eres” y “Tenías que aprovechar una tragedia en otro país para lanzar tu veneno ideológico”, cuestionaron los usuarios. 

Por otro lado, varios cibernautas ironizaron respecto de la ideología de Charlie Kirk a favor de la tenencia de armas y que su muerte fuera, precisamente, a causa de un arma de fuego. “El mejor ejemplo del porqué la tenencia libre de armas es una mala política pública. Gracias Kirk por usarte como ejemplo y morir para demostrar que lo que defiendes es erróneo”, “Si el no tuvo empatía por las víctimas de esos tiroteos entonces yo no le debo ninguna a el. Murió como vivió, como un estúpido” y “Ni héroe, ni mártir. Era una apologista del uso de armas y de un genocidio”, apuntaron. 

