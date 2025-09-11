“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

Las tensiones quedaron a flor de piel durante el debate presidencial transmitido este miércoles en horario estelar por Chilevisión. Y quienes se encargaron de abrir la caja de Pandora fueron Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La discordia comenzó cuando la representante del oficialismo puso sobre la mesa la existencia de una campaña de fake news y ataques de “trolls” y “bots vinculados al Partido Republicano.

Como respuesta, Kast le sacó en cara a su contrincante un pasado episodio en el Salmon Summit. “Dijiste que yo había mentido y hasta hoy no me has pedido disculpas (...) Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso. Y en el tema de las redes sociales, el primer día dijimos que no estábamos de acuerdo con agresiones, insultos y cualquier mal uso de las redes sociales”, sostuvo. 

Jara acorrala a Kast 

Frente a eso, la respuesta de Jara no se hizo esperar. “Sabes, José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí y claramente. Sobre todo porque tú has sido quien ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de trolls y de bots. Cada vez que se te interpela por ese tema, atacas”, sentenció. 

“Qué vas a hacer ¿echarme de nuevo la culpa por lo de Monsalve? ¿Algún otro familiar que me vas a salir a trolear? Tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo, la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no", interpeló la candidata de izquierda.

En su réplica, Kast quiso concentrar la discusión en el hermano de la candidata, el periodista Sergio Jara, insinuando —sin presentar evidencias— que habría estado detrás del reportaje de Chilevisión sobre el uso de “trolls”. La señal televisiva, sin embargo, descartó esa acusación. “Estamos en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad”, lanzó. 

“¿Qué tiene que ver eso con que si tú usas bots y trolls, y un reportaje que hizo otra área periodística y este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¡¿Por qué no contestas la pregunta?! ¿Son los trolls tuyos o no? ¿Obedecen a tu campaña o no?", insistió Jeannette Jara.

En un intento de defensa, Kast respondió aludiendo a la inmigración ilegal y acusando a Jara que iba a “tratar a los delincuentes con amor”. “Pero de nuevo otro tema, Dios mío. Contesta la pregunta, es sí o no”, replicó la candidata. “No. Y ahí te la dejo”, quiso cerrar Kast. “Miente de nuevo”, interrumpió Jara.

