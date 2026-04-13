VIDEO | ¡CELEBRA 43 AÑOS! Recordamos una de las mejores actuaciones de Claudio Bravo

Por: Gonzalo Zamora

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Como siempre, en el fútbol todo es debatible, pero no cabe duda que uno de los mejores arqueros en la historia de nuestro país es Claudio Bravo, quien además vendría siendo el más exitoso tanto a nivel de clubes como de selección.

El capitán américa debuto en Colo Colo, donde luego dio el salto internacional a la Real Sociedad, equipo en el cuál estuvo por ocho años. Gracias a sus actuaciones con La Roja, llamó la atención del Barcelona, donde fue una de las grandes figuras del equipo. Después llegó al Manchester City, donde también tuvo muy buenas actuaciones para finalmente terminar su carrera en el Real Betis.

Más allá de todo lo que ganó en nivel de clubes, donde se incluye una Champions League con el Barcelona, destacó también siendo una de las grandes figuras de la generación dorada en La Roja, ya que Claudio Bravo como capitán fue uno de los artífices de las dos Copas Américas conseguidas por Chile.

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El día de hoy, Claudio Bravo celebra 43 años de vida, siendo reconocido como uno de los mejores porteros de nuestro país y que incluso fue considerado como uno de los mejores del mundo en su tiempo, con grandes intervenciones y mucho éxito tanto a nivel de clubes como de selección.

Un partido perfecto

Para recordar la enorme figura que fue el capitán de La Roja, traemos uno de los Clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid, en donde el portero nacional tuvo una actuación perfecta ahogando el grito de gol a figuras mundiales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Revisa a continuación algunas de las mejores tapadas de aquel encuentro:

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