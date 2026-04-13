¡"A llorar a la Iglesia"! ExColo Colo ataca con todo reclamos de Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana, Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima ante Ñublense en condición de visitante, donde el único gol del partido fue obra de un golazo de tiro libre de Diego Céspedes en los minutos finales del encuentro.

Pero el partido en sí tuvo varias polémicas con el arbitraje, donde las principales fueron dos jugadas que los hinchas del romántico viajero interpretaron como posibles tarjetas rojas, pero que el juez del partido ni siquiera consideró como falta, sino más bien como parte del juego.

Debido a esto, desde Universidad de Chile continúan reclamando por el arbitraje de Cristián Galaz, ya que aseguran que de haber tomado otra decisión, esta sjugadas pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro.

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Tras la dolorosa derrota por la cuenta mínima ante Ñublense de este fin de semana, desde Universidad de Chile continúan reclamando por el arbitraje de Cristián Galaz, sobre todo por una jugada puntual en una infracción de Jovany Campusano sobre Javier Altamirano, donde los azules reclamaron tarjeta roja.

Los mandó a callar

Luego de todos estos reclamos, un exjugador de Colo Colo y Universidad Católica salió a criticar llos reclamos del romántico viajero, este es el caso de Jorge Contreras. "A llorar a la iglesia, claro que sí. Es que si no lo supiste ganar cuando dominabas el partido, cuando fuiste mejor que el rival".

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