¡Estaba a las afueras de un local nocturno!: Reconocido cantante urbano fue baleado en barrio Bellavista

Barrio Bellavista, en la región Metropolitana, fue la sede de un violento incidente que involucró a un reconocido cantante urbano. El artista, conocido como Barbero Exótico, fue baleado frente a la discoteca Mónaco durante las últimas horas.

De acuerdo con los reportes, el joven recibió disparos en una de sus piernas cuando un desconocido lo atacó al salir del recinto. Tras el incidente, fue asistido por testigos que lo trasladaron en auto a un centro asistencial.

Tras el ataque al cantante urbano, varios registros fueron difundidos por medio de redes sociales. En los videos se observa a la figura de internet tendido en el suelo, pidiendo ayuda y mostrando signos de dolor tras el ataque.

Más tarde, Barbero Exótico actualizó su estado de salud a través de sus historias de Instagram. Desde una camilla, el intérprete señaló que ya se encuentra mejor y fuera de riesgo.Por otro lado, también desmintió los rumores respecto a los motivos del ataque, aunque no entró en detalles sobre los verdaderos intereses del atacante.

“Gracias a Dios ya estamos bien, agradecido de toda la gente que se ha preocupado por mí, no entraré en detalles para no darle pauta a una persona que tiene rencor en su corazón. Yo siempre he hecho las cosas bien y todos saben mi caminar en la calle, siempre correcto y con respeto, nunca le he debido plata a nadie”, expresó el cantante urbano.