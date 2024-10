Monserrat Álvarez se descarga con todo tras asesinato de joven en Bellavista: "No es estigmatizar a los extranjeros, pero..."

En el matinal Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez se descargó con todo sobre el asesinato de un joven de 29 años en Bellavista, luego de que se dirigiera a este emblemático barrio a celebrar su cumpleaños. En concreto, Edwin de la Jara fue atacado por una "jauría de delincuentes" para quitarle sus artículos personales.

Cabe mencionar que por ahora el único detenido por el crimen es un joven de 16 años de nacionalidad colombiana. “Las víctimas se encontraban esperando locomoción colectiva, y es ahí en donde se aproximan esta cantidad de sujetos, en su mayoría extranjeros, con la afinidad de sustraerles sus especies personales. Evidentemente, al poner un poco de resistencia, efectivamente se produce este altercado, y la agresión directa a las víctimas” detalló el coronel Fernando Albornoz.

El desahogo de Monse Álvarez

“Está claro que no es estigmatizar a los extranjeros, pero resulta que el único detenido es una persona de 16 años, sin documentos, colombiano” declaró Álvarez en el programa de la mañana agregando que en el país habrían cientos de miles de personas indocumentadas que no podrían trabajar en nada.

“Lo que pasa —y aquí me tomo un segundo— es que hay que mirar esto de frente. Hay cientos de miles de personas indocumentadas que no pueden trabajar o que no trabajan porque no quieren o que vienen justamente a delinquir” añadió sobre la misma y planteó que “saben que no tener documentos es la mejor manera de delinquir impunemente. Entonces, hay un grupo de personas a la que no les importa documentarse”.

“El tema hay que mirarlo de frente. Cuando se dice ‘puros extranjeros’, no es un tema discriminatorio, es la realidad. Son bandas de extranjeros que, por muchas razones, no tienen documentación y se están dedicando al delito” cerró despertando el apoyo de los seguidores del programa.

