¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

El diálogo entre Rafael Cavada y un venezolano que intentaba cruzar de Chile hacia Perú generó un tremendo debate en redes sociales. En su despacho para Contigo en la mañana, el periodista recorrió el norte del país y conversó con varios migrantes que se encontraban en el lugar.

“¿Ustedes saben que no los pueden deportar? No existe la capacidad de llevar aviones de venezolanos a Venezuela, porque la ley no lo permite. Si no lo admite el gobierno de Maduro, a ustedes no los pueden deportar”, informó el periodista a un par de venezolanos.

“¿Entonces (qué pasa con) la propuesta que está siendo Kast, que ha nombrado expulsiones para la mayoría de los venezolanos?”, preguntó uno de los jóvenes al comunicador.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Él no puede hacerlo”, respondió Cavada. “¿Y entonces está haciendo una promesa que no va a cumplir?“, insistió el joven venezolano. “No puede cumplir”, sentenció el rostro de CHV.

Ola de reacciones

La escena se viralizó de inmediato y provocó múltiples reacciones. Entre las más llamativas estuvo la del abogado Gabriel Alemparte, panelista de Sin Filtros, quien criticó duramente al periodista.

“¿Qué onda está entrevista de @rafa_cavada? Más que entrevista parece un puerta a puerta electoral con consejo a gente que va a cometer un delito y él les dice que no les va a pasar nada porque no los pueden echar. @chilevision un poquito de ética", sentenció en X.

Mientras tanto, en los comentarios se desató un enérgico debate entre quienes respaldaron la veracidad de la información entregada por Rafael Cavada, y quienes, al igual que Alemparte, pusieron el grito en el cielo por la interacción.

“Gordo eres muy Gil…que tipo de abogado eres; el concepto es: no hay relaciones entre países, el dictador Maduro no va a permitir recepcionar aviones en territorio venezolano; lo que dice Kast se puede cumplir cuando haya relaciones diplomáticas”, “Es más que nada decirle al país que el Nazi de Paine es un vende humo que todo lo que dice es administrativamente imposible más aún si nisquiera sabe cómo lo hará”, “Se supone que la prensa en su función es informar a la población, puede gustar la forma o su postura política pero en el ejercicio de la profesión está haciendo lo correcto”, “Pero es real, para expulsarlos usted sabe que debe ser previo juicio o no es usted un abogado”, “El Rafa solo está diciendo la verdad”, defendieron algunos.

“Que onda este periodista ? Está haciendo campaña descaradamente a favor de un candidato , esto hay que denunciarlo en el @CNTVChile no se puede hacer campaña electoral sin autorización”, “Seguramente fuera de cámara le dijo a todos esos weones que no se vayan”, “Cadava es como un demócrata en contra de Trump, solo le falta que le detalle hasta como quedarse en el país, pedir beneficios y como abusar del sistema xD” y “Concuerdo plenamente! Cavada no conoce a quién le está informando lo qué puede o no hacer”, criticaron otros.