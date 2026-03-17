¿CÓMOOO? Querido rostro regresa al panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports

Por: Gonzalo Zamora

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Para los que disfrutan del fútbol chileno desde hace varios años atrás, es imposible olvidar las programaciones y los recordados programas que se transmitían a través de CDF, el canal de fútbol oficial de nuestro balón pie nacional.

Pero con el paso de los años y las distintas modernizaciones en el canal, el cuál además pasó a mano de nuevos dueños, CDF pasó a ser TNT Sports, el cuál trajo consigo un nuevo formato, con mayores programas, los cuáles si bien al principio debían ser de fútbol y análisis, pasaron a ser una mayor entretención que eso.

Un claro ejemplo de esto fue el caso de Todos Somos Técnicos, programa deportivo que consta de panelistas, el cuál se desmarcó de los formatos tradicionales donde muchas veces eran más discusiones que debates, como ocurre con los programas argentinos. Al principio el tinte cómico ocurría en ciertos momentos, pero luego pasó a ser el sello del programa que los hizo alcanzar una enorme fama a nivel nacional.

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Todos Somos Técnicos es uno de los programas más queridos de TNT Sports, el cuál entretiene a una gran parte de los hinchas del fútbol nacional y dan mucho material para comentar en redes sociales, sobre todo con los perfiles dedicados a marcar los momentos memorables de este programa.

Vuelve a su casa

Si bien han pasado un buen número de panelistas, hay una columna vertebral entre los participantes, donde uno de los más queridos era Claudio Borgui, quien en enero del año pasado dejó el canal para formar parte de ESPN. Pero el día de hoy, se anunció que el querido Bichi vuelve a su casa y formará nuevamente parte de Todos Somos Técnicos, algo muy celebrado por todos los seguidores del programa.

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