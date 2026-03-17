¿Ayudó en las gestiones? Novia de Lucas Cepeda patrocinará a este histórico club del fútbol chileno

Novia de Lucas Cepeda será sponsor de histórico club chileno.

Por: Fabián Marambio

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Lucas Cepeda dejó Colo Colo para continuar su carrera en el fútbol europeo, específicamente en el Elche de España. Sin embargo, el delantero parece estar muy atento a lo que suceda en nuestro país ya que su novia, Steffi Elizondo, patrocinará a un histórico club del fútbol chileno con su reconocida marca de ropa y accesorios.

La influencer es propietaria de Miami Outlet, donde vende distintos tipos de accesorios, prendas y algunos otros elementos. El nombre y la importancia de la marca cada vez es más importante en Chile, razón por la que ahora la novia de Cepeda quiso incursionar en el fútbol patrocinando a un histórico club.

Novia de Lucas Cepeda patrocinará a Santiago Morning

Se trata nada más y nada menos que Santiago Morning, equipo que actualmente está en la Segunda División de Chile y que luchará para retornar lo antes posible a la Primera B. Esto lo hará de la mano de Miami Outlet como patrocinador y, entre otros, con Esteban Paredes como entrenador del equipo.

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Todo fue anunciado por las redes oficiales de Santiago Morning, donde escribieron que "el 2026 ya está en marcha y nada de esto sería posible sin los que juegan de nuestro lado fuera de la cancha. Queremos darles las gracias a los sponsors que renuevan su confianza y a las marcas que se suman hoy a la familia".

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Con esto, Lucas Cepeda de seguro que estará muy pendiente de todo lo que suceda en el fútbol chileno, pues es probable que incluso haya ayudado en las gestiones para que Miami Outlet firmara la alianza con Santiago Morning.

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