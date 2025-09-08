¡Copa Chile 2025! ¿Qué equipos llegarán a la tan ansiada final este año?

Este año la Copa Chile sufrió una gran modificación que no gustó mucho en el público, ya que solamente participaron equipos de la Primera A y Primera B de nuestro fútbol, dejando fuera a los equipos semiprofesionales. Esto fue duramente criticado ya que la magia de esta competencia era la participación de estos equipos.

Es más, en muchas oportunidades sorprendían a más de algún equipo profesional y si pensamos en lo económico, también les ayudaba a tener una temporada con mayores réditos. Pero este año esto no fue así y el torneo se disputó con ocho grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos mejores avanzaron a los octavos de final.

Con el paso del torneo se han dado muchas sorpresas, donde la primera fue la eliminación de Colo Colo en la fase de grupos al igual que Universidad Católica. Finalmente Universidad de Chile cayó en los octavos de final a manos de Curicó Unido. Ahora nos encontramos en la semifinales con rivales bastante impensados, pero que se jugarán el todo por el todo para levantar el trofeo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este domingo comenzaron las semifinales de la Copa Chile 2025, duelos que se disputan en partidos de ida y vuelta. Es aquí donde se enfrentaron Deportes Limache vs Deportes La Serena, donde el cuadro tomatero hizo valer su condición de local y se quedó con la victoria por 2-0. Ahora le vuelta de esta llave se jugará el próximo 12 de octubre desde las 15:00 horas.

Por otro lado, la segunda semifinal enfrentará a Audax Italiano ante Huachipato, donde el encuentro de ida se disputará el próximo 29 de septiembre desde las 19:00 horas. Luego, el partido de vuelta de esta llave se jugará el próximo 5 de octubre desde las 17:30 horas. Se esperan unos duelos muy emocionantes antes de llegar a la tan ansiada final de la Copa Chile.