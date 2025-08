DT de Limache deja feroz palo a Jorge Almirón y los árbitros tras caer ante Coquimbo: "El técnico de Colo Colo..."

Coquimbo Unido derrotó a Deportes Limache y aseguró al menos una semana más como líder exclusivo del Campeonato Nacional, partido donde Víctor Rivero, director técnico de los 'cerveceros', no quedó para nada conforme con el arbitraje, el cual criticó por medio de un feroz palo a Jorge Almirón y Colo Colo.

"Lo único que puedo decir respecto del arbitraje, después de la gran cantidad de situaciones, expulsiones, anulaciones de gol, criterios en los fouls... Lo único es que me parece que el gol anulado es muy similar a la jugada anterior al segundo gol", afirmó en un principio sobre la actuación del juez José Cabero.

"Existe el mismo contacto que tuvo Pinares con Palavecino que terminó en jugada gol nuestra entre Bastián Silva y (Sebastián) Galani. ¿Dónde está el criterio?", agregó ante los medios, pero en lugar de seguir con sus dardos hacia el colegiado y arriesgar sanciones, ironizó con el reciente perdonazo de la Comisión de Árbitros a Almirón.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Eso no más puedo decir del arbitraje, porque no soy el entrenador de Colo Colo, que después con un video de disculpas no lo sancionan. Hoy no podemos perder más jugadores ni cuerpo técnico", lanzó el estratega, haciendo referencia al video donde el DT del Cacique se disculpa por acusar un presunto robo en el Superclásico contra la U.

"Hay que tener inteligencia emocional y si les pido eso a mis jugadores, debo partir dando el ejemplo yo", cerró Víctor Rivero, que luego de esta derrota ante Coquimbo, deberá lucha por sacar a Deportes Limache de la parte baja de la tabla, donde marchan en la decimocuarta posición a un punto de la zona de descenso.

Te puede interesar: "Por decisión técnica": Jorge Almirón remece Colo Colo con dos nuevos cortados en el equipo