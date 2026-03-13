¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

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Por: Catalina Martínez

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El cambio de mando realizado durante la jornada del miércoles 11 de marzo, donde el expresidente Gabriel Boric puso el cargo en manos de José Antonio Kast, dejó varios momentos para el recuerdo. 

Dentro de ese contexto, destacó un instante en plena investidura, donde el ahora ex mandatario entregó un misterioso papel a su sucesor, quien procedió a guardar el objeto entre los bolsillos de su traje.  

El episodio quedó grabado y se viralizó de inmediato en redes sociales, dejando a su paso una serie de especulaciones. Más tarde, en diálogo con Chilevisión, Boric sentenció sobre el papel: "Lo tiene él. Es una carta". Sin embargo, evitó dar mayores detalles.

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José Antonio Kast rompe el silencio 

Ahora, tras dos días desde su llegada a La Moneda, el mandatario finalmente reveló algunos pormenores respecto al mensaje: "Es un mensaje privado, que yo valoro y le agradezco al presidente Boric", aseguró en entrevista con T13

Si bien prefirió mantener en secreto el contenido de la misiva, Kast expresó que "es un mensaje de él, privado, lo voy a mantener en esa condición. Refleja lo que él cree de la patria y que yo comparto".

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