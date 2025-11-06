¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

A medida que la investigación avanza, el triple homicidio que estremeció a La Reina sigue entregando detalles cada vez más inquietantes. Las víctimas, Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años, fueron encontradas sin vida el 18 de octubre. La Fiscalía sostiene que se trató de un crimen “planificado y con motivación económica”.

El principal imputado es el psicólogo Jorge Ugalde, cuñado y tío de las víctimas, quien permanece en prisión preventiva mientras se cumplen los 180 días fijados para la investigación.

Según lo sostenido por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago durante la formalización, Ugalde “planificó darles muerte, para lo cual adquirió sustancias de sumisión, un arma blanca, una máscara y un arma de juguete con apariencia real”. Por otro lado, el Ministerio Público afirmó que el móvil del crimen sería una millonaria herencia familiar, de la cual Cruz-Coke y sus hijos eran beneficiarios directos.

En otro frente de la investigación aparece Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo asesinado y pareja del imputado. A pesar de no haber sido arrestada, deberá declarar ante la Fiscalía por su presunta implicancia o conocimiento de los hechos.

La amiga de Trinidad Cruz-Coke

Dentro de la trama del caso, aparece una figura que podría resultar clave: Helga Môller Zunino, psicóloga y amiga íntima de Trinidad Cruz-Coke. Según 24 Horas, ambas estaban fuera de Santiago el día del crimen, disfrutando de una salida a la playa. La mujer fue identificada como testigo relevante, luego de que en su casa se hallara el vehículo de Jorge Ugalde, pieza que podría ser decisiva para esclarecer los movimientos vinculados al homicidio.

Môller ya prestó declaración ante la Policía de Investigaciones, que busca esclarecer si estaba al tanto del plan o si el vehículo fue abandonado en su casa con su autorización. De momento, su testimonio se mantiene en reserva.

Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer la participación de los implicados, la defensa de Jorge Ugalde se aferra a su inocencia, negando tajantemente haber tenido alguna responsabilidad en la preparación del crimen.