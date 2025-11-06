¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo

A medida que la investigación avanza, el triple homicidio que estremeció a La Reina sigue entregando detalles cada vez más inquietantes. Las víctimas, Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años, fueron encontradas sin vida el 18 de octubre. La Fiscalía sostiene que se trató de un crimen “planificado y con motivación económica”. 

El principal imputado es el psicólogo Jorge Ugalde, cuñado y tío de las víctimas, quien permanece en prisión preventiva mientras se cumplen los 180 días fijados para la investigación.

Según lo sostenido por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago durante la formalización, Ugalde “planificó darles muerte, para lo cual adquirió sustancias de sumisión, un arma blanca, una máscara y un arma de juguete con apariencia real”. Por otro lado, el Ministerio Público afirmó que el móvil del crimen sería una millonaria herencia familiar, de la cual Cruz-Coke y sus hijos eran beneficiarios directos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

En otro frente de la investigación aparece Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo asesinado y pareja del imputado. A pesar de no haber sido arrestada, deberá declarar ante la Fiscalía por su presunta implicancia o conocimiento de los hechos. 

La amiga de Trinidad Cruz-Coke 

Dentro de la trama del caso, aparece una figura que podría resultar clave: Helga Môller Zunino, psicóloga y amiga íntima de Trinidad Cruz-Coke. Según 24 Horas, ambas estaban fuera de Santiago el día del crimen, disfrutando de una salida a la playa. La mujer fue identificada como testigo relevante, luego de que en su casa se hallara el vehículo de Jorge Ugalde, pieza que podría ser decisiva para esclarecer los movimientos vinculados al homicidio.

Môller ya prestó declaración ante la Policía de Investigaciones, que busca esclarecer si estaba al tanto del plan o si el vehículo fue abandonado en su casa con su autorización. De momento, su testimonio se mantiene en reserva

Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer la participación de los implicados, la defensa de Jorge Ugalde se aferra a su inocencia, negando tajantemente haber tenido alguna responsabilidad en la preparación del crimen.

NOTAS DESTACADAS

u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo
Matías Zaldivia deja dura acusación en la U.

Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación
Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera
Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton