“Los detalles son macabros”: Luciano Cruz-Coke rompe el silencio tras brutal triple homicidio que golpeó a su familia

Por: Catalina Martínez

Este martes, el senador y exactor Luciano Cruz-Coke habló sobre el brutal asesinato de su primo, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y de sus hijos mellizos en La Reina. La causa, que al comienzo fue tratada como un posible parricidio, cambió de rumbo tras la detención de un sospechoso.

En entrevista con Chilevisión, el parlamentario se mostró visiblemente afectado y negó de manera categórica que su primo pudiera haber tenido alguna responsabilidad en la tragedia. “La Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia. Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos, nunca pensamos que eso pudiera ser posible”, afirmó. 

Afectado por la pérdida, Cruz-Coke recordó a su primo como una persona noble y profundamente dedicada a sus hijos. “Era una persona que se desvivía por sus hijos. En el funeral, su esposa Carolina habló de lo buen padre que era. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es, y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”, expresó. 

El parlamentario calificó el asesinato de “macabro y horroroso”, haciendo hincapié en la crueldad con que se cometieron los actos. “Los detalles son macabros, son escabrosos, de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos”, señaló.

El senador concluyó sus declaraciones pidiendo que la justicia sea implacable con los responsables del asesinato. “Espero que esto se vaya aclarando y quienes sean culpables de esto paguen con las penas que la justicia imponga con la mayor dureza”, sentenció. 

En cuanto al principal acusado, Jorge Ugalde, la autoridad aclaró que no lo conocía. “A mi prima Trinidad la conocía muy poco, y a Ugalde no lo conocía en absoluto. A Eduardo sí, mucho. Era una persona que amaba profundamente a sus hijos, y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa como es un parricidio”, cerró Luciano Cruz-Coke.

