¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola

El premio a la polémica de la semana pasada, en definitiva, se lo llevó la escalada en el Congreso del proyecto de conmutación de penas. Sin embargo, un inesperado giro se tomó el avance de la iniciativa luego de que varios sectores de derecha le restaran respaldo político y prioridad legislativa.

Recordemos que el proyecto, aprobado en el Senado con 23 votos a favor y 22 en contra, plantea sustituir las sentencias de cárcel a criminales que padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 70 años. De aprobarse, podría beneficiar tanto a sujetos condenados por violaciones a los derechos humanos, como por otros delitos graves. 

¿Sectores de derecha retroceden?

Tras el masivo rechazo que generó el progreso de la propuesta impulsada por Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), varios partidos emitieron declaraciones donde “pasaron a segundo plano” el plan de conmutación de penas. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Según informó Publimetro, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, aclaró que el proyecto todavía requiere de una revisión exhaustiva y que, por lo demás, no se encuentra entre las prioridades del Parlamento. A su juicio, el texto aún tiene falencias, por lo que considera inapropiado acelerar su tramitación hasta que se subsanen dichas observaciones. 

Por su parte, el cabecilla de la UDI, Guillermo Ramírez, también planteó reparos a la iniciativa. El dirigente sostuvo que lo aprobado hasta ahora solo corresponde a la idea de legislar y que el contenido debe endurecerse, con el objetivo de impedir eventuales injusticias o perjuicios para las víctimas.

Una postura similar surgió desde Renovación Nacional, donde igualmente manifestaron críticas al contenido del proyecto. Desde la colectividad adelantaron que ingresarán modificaciones para reformular puntos clave, buscando equilibrar el enfoque humanitario de la propuesta con mayores garantías en el ámbito penal, de acuerdo con el citado medio. 

Las discrepancias al interior del bloque han llevado a que en la derecha se dé casi por hecho que la iniciativa avanzará con lentitud. En ese escenario, su debate podría prolongarse por meses mientras se intentan introducir ajustes que acoten su alcance y eviten un nuevo costo político para el sector.

Estas divisiones dentro de la derecha han enfriado el impulso inicial del proyecto de conmutación de penas. Desde el sector ya se anticipa que su tramitación podría dilatarse durante meses, mientras se negocian modificaciones para limitar su alcance y así evitar un eventual costo político para el bloque. 

Te puede interesar: “Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

NOTAS DESTACADAS

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola
Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025

Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025
Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Gremio e Inter casi se van a las manos.

VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA