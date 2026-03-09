¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

El premio a la polémica de la semana pasada, en definitiva, se lo llevó la escalada en el Congreso del proyecto de conmutación de penas. Sin embargo, un inesperado giro se tomó el avance de la iniciativa luego de que varios sectores de derecha le restaran respaldo político y prioridad legislativa.

Recordemos que el proyecto, aprobado en el Senado con 23 votos a favor y 22 en contra, plantea sustituir las sentencias de cárcel a criminales que padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 70 años. De aprobarse, podría beneficiar tanto a sujetos condenados por violaciones a los derechos humanos, como por otros delitos graves.

¿Sectores de derecha retroceden?

Tras el masivo rechazo que generó el progreso de la propuesta impulsada por Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), varios partidos emitieron declaraciones donde “pasaron a segundo plano” el plan de conmutación de penas.

Según informó Publimetro, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, aclaró que el proyecto todavía requiere de una revisión exhaustiva y que, por lo demás, no se encuentra entre las prioridades del Parlamento. A su juicio, el texto aún tiene falencias, por lo que considera inapropiado acelerar su tramitación hasta que se subsanen dichas observaciones.

Por su parte, el cabecilla de la UDI, Guillermo Ramírez, también planteó reparos a la iniciativa. El dirigente sostuvo que lo aprobado hasta ahora solo corresponde a la idea de legislar y que el contenido debe endurecerse, con el objetivo de impedir eventuales injusticias o perjuicios para las víctimas.

Una postura similar surgió desde Renovación Nacional, donde igualmente manifestaron críticas al contenido del proyecto. Desde la colectividad adelantaron que ingresarán modificaciones para reformular puntos clave, buscando equilibrar el enfoque humanitario de la propuesta con mayores garantías en el ámbito penal, de acuerdo con el citado medio.

Las discrepancias al interior del bloque han llevado a que en la derecha se dé casi por hecho que la iniciativa avanzará con lentitud. En ese escenario, su debate podría prolongarse por meses mientras se intentan introducir ajustes que acoten su alcance y eviten un nuevo costo político para el sector.

