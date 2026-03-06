“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

Tras meses de apariciones públicas esporádicas, Jeannette Jara volvió a ponerse al centro del escenario para cuestionar con todo el polémico proyecto de conmutación de penas impulsado por sectores de derecha, centrando además sus críticas en el férreo apoyo mostrado por el presidente electo, José Antonio Kast

La iniciativa, aprobada en el Senado con 23 votos a favor, plantea sustituir las sentencias de cárcel a criminales que padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 70 años. De aprobarse, podría beneficiar tanto a sujetos condenados por violaciones a los derechos humanos, como otros delitos de altísima gravedad. 

Según informó ADN Radio, en medio de su intervención en el Congreso Internacional de Negociación Ramal en la CUT, la excandidata presidencial puso el foco en el cambio de discurso en materia de seguridad, teniendo en cuenta que dicho factor fue uno de los ejes centrales de la campaña de Kast

La feroz crítica de Jeannette Jara 

Durante la instancia, que también contó con la presencia del presidente Gabriel Boric, sentenció: “Es muy curioso el giro en el discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente dos meses y lo que más se planteó fue que se iba a actuar con mucha dureza con la delincuencia”.

Luego, cuestionó lo que, a su juicio, es el mayor contraste entre el periodo de campaña y la próxima entrada de Gobierno del líder republicano: “Hoy día lo que estamos viendo es que su sector lo que está haciendo es impulsar una ley que le permita a los criminales quedar libres”. 

En esa misma línea, de acuerdo con el citado medio, puso sobre la mesa el rol que debería jugar la futura oposición. “El país va a necesitar una buena oposición y espero que este sea el primer paso. Será un año difícil para encontrar la unidad, pero no imposible”, planteó Jeannette Jara. 

Al final, frente a la creciente incógnita sobre qué pasará con su militancia en el Partido Comunista, la ex ministra del Trabajo respondió de forma enigmática: “Pronto sabrán sabrán sobre mi militancia en el PC”.

