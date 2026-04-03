¡A sacar los paraguas! Pronostican el regreso de las lluvias justo en Semana Santa

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Por: Catalina Martínez

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Las nubes volverán a instalarse sobre parte de Chile justo en medio de Semana Santa. Después de varios días marcados por la estabilidad y temperaturas más templadas, los pronósticos comenzaron a mostrar un nuevo cambio de escenario para este fin de semana largo, con un sistema frontal que podría reactivar las precipitaciones, así como tormentas eléctricas, en distintas zonas del sur del país.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, recogidas por ADN Radio, el momento clave llegará entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo 5 de abril. Será en ese lapso cuando el frente ingrese desde el sur y comience a avanzar sobre el territorio, dejando las primeras lluvias justo en los días de mayor movimiento por los viajes y actividades de Semana Santa.

¿Qué zonas afectará?

La lluvia no se repartirá de manera uniforme. El tramo más afectado se ubicará en el sur, en una franja que partirá entre Biobío y La Araucanía y avanzará varios kilómetros hasta alcanzar Llanquihue, en la Región de Los Lagos. Eso sí, lejos de perfilarse como un temporal de larga duración, el sistema podría golpear con fuerza en un periodo acotado. La posibilidad de precipitaciones repentinas y variables mantiene en alerta el seguimiento de las condiciones atmosféricas.

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La aproximación de un núcleo frío de altura incrementará la inestabilidad sobre la zona sur de Chile”, proyectó Meteored, de acuerdo con el citado medio, en un  escenario dejará una serie de precipitaciones fugaces. 

¿Durará mucho?

No solo se esperan precipitaciones. A medida que el sistema gane fuerza, existe la posibilidad de que aparezcan truenos y relámpagos en distintos puntos, sobre todo allí donde la nubosidad se vuelva más densa e inestable.

Eso sí, la distribución de las precipitaciones será desigual. Hay zonas donde el paso del sistema apenas se notará, pero en otras la lluvia podría concentrarse con mayor fuerza y caer de golpe en un corto periodo. Pese a esa variabilidad, las proyecciones mantienen un rango acotado: el evento podría dejar hasta 12 milímetros de agua, con mínimas cercanas a los 6 mm.

De todas formas, el mal tiempo no debería instalarse por demasiadas horas ni más allá de la Semana Santa. Las estimaciones detallan que el sistema se moverá con rapidez y comenzará a salir del sur durante el domingo 5 de abril. Con su retirada, varias localidades podrían volver a ver claros en el cielo durante la tarde de Pascua, dejando atrás el escenario de lluvias.

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