Arma una tabla simple y deliciosa para compartir en Semana Santa

La Semana Santa en Chile significa procesiones, reencuentros y, sobre todo, una oportunidad para probar la gastronomía local. No siempre es necesario realizar guisos por ahora para ofrecer a los invitados; en ocasiones, es más simple optar por una alternativa que funcione: una tabla deliciosa y simple.

Hay que imaginar una tarde soleada de Viernes Santo estando en la terraza, degustando una botella de vino y colocando una variedad de productos artesanales en la mesa. En este caso, el protagonista será un buen queso para acompañar esta tradición que tanto les gusta a los chilenos.

Tener una tabla equilibrada consiste en combinar sabores, texturas y colores, creando un momento de picoteo simple en una experiencia sensorial compartida. Por ello, se muestran algunos consejos para crear una mesa perfectamente balanceada.

Los quesos con denominación de origen

Para que una tabla sea completamente chilena, tiene que tener variedad. Un error habitual es seleccionar productos parecidos entre sí. Lo más recomendable es brindar un recorrido gourmet: iniciar con un manchego curado, agregar una Torta del Casar en el caso de querer algo cremoso para untar, y no olvidar el queso azul de Valdeón para satisfacer a los más valientes.

La clave es sacarlos de la nevera media hora antes de colocarlos en la tabla para que suden y muestren su aroma a los invitados.

Los acompañantes crujientes y dulces

Una tabla para Semana Santa no puede estar completa sin un contraste. En Chile existen los frutos secos y conservas de alta calidad, por lo que no se debe dudar en acompañar con un puñado de nueces de la zona y un puñado de almendras marconas fritas. Para darle un toque dulce, los higos secos y el membrillo artesano son una excelente opción, pues limpian el paladar tras cada bocado.

No hay que escatimar con el pan: unas rebanadas de hogaza de masa madre o picos de Jerez crujientes serán el medio ideal para probar cada ingrediente sin distracciones.

Frutas frescas y de temporada

A pesar de estar en una época de recogimiento, los tonos son importantes en la mesa. Sacar provecho de la primavera significa colocar uvas frescas, frutos rojos y rodajas de manzana verde. Cada uno de estos elementos no solamente hace más atractiva la tabla, sino que brinda la acidez suficiente para cortar la grasa de los embutidos y lácteos.

Si se quiere incrementar el nivel, hay que agregar mermelada de tomate o miel de azahar. Así, se podrá apreciar la sorpresa en el rostro de los invitados al mezclar sabores dulces y salados al mismo tiempo.

Entonces, armar una tabla para Semana Santa es el momento ideal para dar a conocer los productos artesanales y pasar un momento acompañado sin las limitaciones de la cocina formal. Lo mejor es darle la posibilidad al comensal de explorar los sabores a su ritmo, descubriendo combinaciones e ingredientes nuevos.

Al culminar el día, lo único que queda en el recuerdo será el sabor exquisito y una charla agradable en una mesa bien puesta. No hay que dudar en poner a prueba estos consejos para convertir cualquier reunión en un momento inolvidable y lleno de sabor.