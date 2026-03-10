¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país

La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja
Damián Pizarro suma bonos en Racing.

¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro
Colo Colo solicita aforo completo.

Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato
Daniella Chávez se lanza contra la ANFP.

Hasta Daniella Chávez está disconforme con el arbitraje en Chile: promete desnudo para demostrar su descontento

Cada vez va quedando mucho menos para la realización del Mundial 2026, donde a menos de 100 días, tanto los fanáticos, como los países participantes están bastante ansioso por lo que pueda ser esta edición de la Copa del Mundo.

Como ya lo sabemos, lamentablemente nuestro país nuevamente se quedó fuera de la cita mundialista, donde además lo hicimos a través de una de las peores clasificatorias en la historia de la selección chilena, ya que quedamos últimos en la tabla de posiciones.

Por otro lado, lo único que falta para que pueda comenzar el Mundial 2026 es conocer a los últimos dos países que sacaran boletos al norte de nuestro contienente, los cuáles se definirán a través del repechaje mundialista que se disputará a fines de este mes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Quedan menos de 100 días para que el Mundial 2026 pueda dar inicio, donde si bien la seleccióm chilena nuevamente no estará presenta en esta instancia, puede que uno de nuestros jugadores nacionales pueda participar, pero con otra selección.

Podría ir a su primer Mundial sin Chile

Este es el caso del arquero nacional Thomas Gillier, exUniversidad Católica quien actualmente milita en el CF Montréal de la MLS. En definitiva, el portero es seguido muy de cerca por la selección de Argelia, quienes están clasificados a la Copa del Mundo y si bien el padre de Guillier es francés, su abuelo nació en Argelia, que es por donde quieren aprovechar para nominarlo.

También te puede interesar: Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja

NOTAS DESTACADAS

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja
Damián Pizarro suma bonos en Racing.

¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro
Colo Colo solicita aforo completo.

Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato
Daniella Chávez se lanza contra la ANFP.

Hasta Daniella Chávez está disconforme con el arbitraje en Chile: promete desnudo para demostrar su descontento
Mauricio Pinilla furia por penal no cobrado a U de Chile.

No quedó conforme: Mauricio Pinilla estalla en furia por penal no cobrado a U de Chile: “Para variar nos…”
Francisco Meneghini cuestionado con fuerza en U de Chile.

¿No siente vergüenza? La pregunta que puso en aprietos a Francisco Meneghini y que celebran hinchas de U de Chile
Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo