¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país

Cada vez va quedando mucho menos para la realización del Mundial 2026, donde a menos de 100 días, tanto los fanáticos, como los países participantes están bastante ansioso por lo que pueda ser esta edición de la Copa del Mundo.

Como ya lo sabemos, lamentablemente nuestro país nuevamente se quedó fuera de la cita mundialista, donde además lo hicimos a través de una de las peores clasificatorias en la historia de la selección chilena, ya que quedamos últimos en la tabla de posiciones.

Por otro lado, lo único que falta para que pueda comenzar el Mundial 2026 es conocer a los últimos dos países que sacaran boletos al norte de nuestro contienente, los cuáles se definirán a través del repechaje mundialista que se disputará a fines de este mes.

Quedan menos de 100 días para que el Mundial 2026 pueda dar inicio, donde si bien la seleccióm chilena nuevamente no estará presenta en esta instancia, puede que uno de nuestros jugadores nacionales pueda participar, pero con otra selección.

Podría ir a su primer Mundial sin Chile

Este es el caso del arquero nacional Thomas Gillier, exUniversidad Católica quien actualmente milita en el CF Montréal de la MLS. En definitiva, el portero es seguido muy de cerca por la selección de Argelia, quienes están clasificados a la Copa del Mundo y si bien el padre de Guillier es francés, su abuelo nació en Argelia, que es por donde quieren aprovechar para nominarlo.

