Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja

Coquimbo Unido fue indiscutiblemente el mejor equipo del fútbol chileno en la temporada 2025. Los piratas se quedaron con un título histórico y con un rendimiento casi perfecto, razón por la que muchos jugadores esperaban su oportunidad en La Roja. Después de mucha espera e incluso algunas polémicas, algunos de ellos serán nominados por Nicolás Córdova para esta doble fecha FIFA.

Después de una larga espera, finalmente solo dos jugadores del conjunto pirata fueron contemplados. "Se visten de rojo… Benjamín Chandía y Francisco Salinas serían los jugadores de Coquimbo Unido citados a la selección nacional de Nicolás Córdova, para los próximos partidos", anticiparon desde el programa Juego de Campeones.

Con esto, a pesar de ser uno de los voceros que pidieron públicamente la citación de jugadores de Coquimbo Unido, finalmente Cristián Zavala se quedó con las ganas en esta ocasión. El delantero está recién retornando de una lesión en la rótula de su rodilla derecha y, a pesar de anotar en la última fecha de Liga de Primera, no fue considerado por Córdova.

Salinas y Chandía serán nominados a la Selección Chilena.

Francisco Salinas ya ha tenido anteriormente chances de la mano de Nicolás Córdova en La Roja e incluso ya debutó en amistosos anteriores. Mientras tanto, Benjamín Chandía tendrá una de sus primeras oportunidades a sus 23 años, esperando aprovecharla para ser carta de recambio en la ofensiva de la Selección.

¿Cuándo juega La Roja?

Destacar que la doble fecha FIFA de La Roja está pactada para este 27 y 30 de marzo, fechas en las que se medirá a Cabo Verde y Nueva Zelanda, respectivamente. Recordar también que, durante todo 2026, será Nicolás Córdova quien dirija al país de manera interina mientras se aguarda por el nombre que asuma de manera definitiva.