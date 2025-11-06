¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar

El fútbol chileno está en una crisis de nuevos jugadores y, por lo mismo, se valora de manera especial cuando un futbolista demuestra condiciones. En ese sentido, Ian Garguez ha destacado en Palestino siendo la gran promesa defensiva del equipo, y ahora eligió dónde le gustaría seguir su carrera.

El jugador de 20 años, que fue nominado por Nicolás Córdova a La Roja, se ganó su lugar gracias a sus participaciones con los árabes y después de ser uno de los más destacados en el paupérrimo Mundial Sub 20 de Chile.

Promesa del fútbol chileno sueña en grande

"Obviamente, todos queremos llegara Europa. Sé que es difícil, peo uno tiene que trabajar y dar todo lo de uno”, comenzó señalando Garguez. En ese sentido, luego reveló el nombre del club en el que sueña con jugar; Manchester United.

Garguez tuvo un buen rendimiento en La Roja Sub 20.

¿Se le darán las cosas para llegar al gigante inglés?, todo depende de él, y lo sabe. Es por eso está buscando consolidarse con Palestino y aprovechar estas oportunidades brindadas por Nicolás Córdova en la Selección, donde se prepara para enfrentar a Rusia y Perú en una nueva Fecha FIFA.

¿Cuándo juega La Roja?

Recordar que la doble fecha que disputará Chile está pactada para el 15 de noviembre, donde enfrentará a Rusia, y el 18 del mismo mes, cuando cierre su participación enfrentando a Perú.

