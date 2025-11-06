Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."

No hay dudas de que Iván Zamorano es uno de los mejores delanteros de su generación. "Bam Bam" dejó recuerdos imborrables en clubes como Real Madrid e Inter de Milán, y ahora se tomó su tiempo para compararse con las estrellas mundiales actuales como, por ejemplo, Erling Haaland.

Todo se dio en el programa El Cafelito de Josep Pedrerol, donde el histórico delantero de La Roja analizó la actualidad deportiva a nivel mundial. Ahí, entre otras cosas, hizo una comparación deportiva con las figuras que dominan el fútbol actual.

¿Iván Zamorano sería el mejor actualmente?

El chileno no tuvo dudas y aseguró que "Roberto Lewandowski es el que más se parece o asimila a mí, pero en mi prime yo era mejor". Además, remató todo afirmando que "yo era más completo que Haaland".

Zamorano afirma que es más completo que Haaland.

Con quien si confesó tener una debilidad especial fue con Karim Benzema. "Bam Bam" se deshizo en elogios señalando que "yo lo amaba, es muy completo. Lo elijo a él". Todas estas declaraciones no tardaron en viralizarse en España, generando muchas opiniones divididas entre los fanáticos.

La leyenda de Zamorano en el fútbol

Destacar que el chileno dejó un recuerdo imborrable en la historia del fútbol, siendo líder de goleo de la liga española en la temporada 94-95, máximo goleador de los Juegos Olímpicos del 2000 y registrando en total 348 anotaciones durante su carrera.

