“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha

Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini

Durante su participación en Buenos días a todos, el aspirante a La Moneda, Eduardo “Profe” Artés, respondió a un comentario de la periodista Monserrat Álvarez, quien advirtió que parte de su postura frente a la migración sonaba cercana a la de candidatos del sector derecho. Artés, fiel a su estilo, lo negó tajantemente

“Si tú dices que Chile es un oasis del desarrollo, como dijo Piñera, lo seguro es que van a venir (los extranjeros) en busca de ese oasis”, partió diciendo el militante del PC, quien optaría por sincerar la realidad del país (precaria, a su juicio) para frenar el arribo de foráneos.

“Nuestra realidad tenemos que sincerarla, para mejorarla y tener una nueva realidad en otro momento”, remarcó el abanderado. “En el fondo usted quiere parar la migración”,sintetizó la periodista, desencadenado un particular intercambio con Artés. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

“Claro, porque es mala para el migrante y crea una contradicción interna. No es grata para nadie, es un horror”, expuso el profesor. “Entonces, como diría Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, porque en ese sentido está de acuerdo con los candidatos más de derecha que dicen que hay que parar la migración”, planteó Monse. 

Frente a esas palabras, el candidato soltó un contundente descargo dirigido a sus contrincantes de derecha. “No, esos candidatos, olvídate. Ellos obedecen a los grandes capitalistas y a ellos les conviene la migración porque bajan la mano de obra, son cínicos, así de simple”, lanzó. 

El discurso, entonces, del candidato Kast... ¿No se lo cree?”, cuestionó la comunicadora. “¿Cómo le voy a creer a Kast? Estaría en el peor de los mundos, tendría que estar fumando algo muy fuerte. No, por ningún motivo”, zanjó el profe Artés. 

NOTAS DESTACADAS

Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini
Colo Colo busca a este jugador.

Para reemplazar a un histórico: Colo Colo busca el fichaje de este crack del fútbol chileno
Alejandro Tabilo gana en Masters de Shanghai.

Imparable: Alejandro Tabilo vuelve a ganar en Masters de Shanghái y sigue firme en terreno chino
Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil