“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha

Durante su participación en Buenos días a todos, el aspirante a La Moneda, Eduardo “Profe” Artés, respondió a un comentario de la periodista Monserrat Álvarez, quien advirtió que parte de su postura frente a la migración sonaba cercana a la de candidatos del sector derecho. Artés, fiel a su estilo, lo negó tajantemente.

“Si tú dices que Chile es un oasis del desarrollo, como dijo Piñera, lo seguro es que van a venir (los extranjeros) en busca de ese oasis”, partió diciendo el militante del PC, quien optaría por sincerar la realidad del país (precaria, a su juicio) para frenar el arribo de foráneos.

“Nuestra realidad tenemos que sincerarla, para mejorarla y tener una nueva realidad en otro momento”, remarcó el abanderado. “En el fondo usted quiere parar la migración”,sintetizó la periodista, desencadenado un particular intercambio con Artés.

“Claro, porque es mala para el migrante y crea una contradicción interna. No es grata para nadie, es un horror”, expuso el profesor. “Entonces, como diría Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, porque en ese sentido está de acuerdo con los candidatos más de derecha que dicen que hay que parar la migración”, planteó Monse.

Frente a esas palabras, el candidato soltó un contundente descargo dirigido a sus contrincantes de derecha. “No, esos candidatos, olvídate. Ellos obedecen a los grandes capitalistas y a ellos les conviene la migración porque bajan la mano de obra, son cínicos, así de simple”, lanzó.

“El discurso, entonces, del candidato Kast... ¿No se lo cree?”, cuestionó la comunicadora. “¿Cómo le voy a creer a Kast? Estaría en el peor de los mundos, tendría que estar fumando algo muy fuerte. No, por ningún motivo”, zanjó el profe Artés.