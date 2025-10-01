“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno

Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Siguen las dudas! Colo Colo cae en amistoso a puertas cerradas
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Sigue firme! Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta
En Chile celebramos el Día del Café con grandes beneficios

¡Feliz Día del Café! Un legado de cultura, consumo e imperdibles descuentos en Chile

En medio de la disputa entre el Ejecutivo y el aspirante presidencial José Antonio Kast, el exministro y amigo cercano del presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, respondió con fuerza a las críticas dirigidas al actual Gobierno.

El conflicto estalló el martes por la noche. En cadena nacional, el mandatario cuestionó la propuesta de Kast de rebajar en 6.000 millones de dólares el gasto público, sin nombrarlo de manera explícita. El candidato republicano reaccionó de inmediato en redes sociales, lanzando duras críticas y hablando de “funcionarios corruptos”.

"No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres", lanzó el abanderado de ultraderecha. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Giorgio Jackson no se quedó callado 

La publicación de Kast generó múltiples respuestas, pero una de las que más llamó la atención fue la de Giorgio Jackson, exministro y uno de los hombres de mayor confianza de Boric, cuyo paso por el Ejecutivo terminó salpicado por el Caso Convenios.

En su respuesta, el exdirigente estudiantil emplazó a Kast a revelar quiénes serían los “corruptos” a los que alude y a llevar el caso directamente a la Fiscalía. "¿Será capaz alguien de la prensa de preguntarle a José Antonio Kast, por favor, qué funcionarios —actualmente en el Gobierno central— con nombre y apellido, son corruptos y están robando la plata de los chilenos más pobres?", disparó de entrada el ex parlamentario. 

"Yo feliz celebro junto a él si entrega antecedentes de funcionarios corruptos, para que los echen ahora mismo del Gobierno", sentenció Jackson. "Entonces la pregunta es, ¿por qué no entrega los antecedentes a la fiscalía? ¿para qué esperar al 11 de marzo?", desafió. 

Al final, Jackson afirmó que Kast "no tiene antecedentes, está acorralado porque no sabe de dónde cortará presupuesto sin afectar a las familias y ocupa la rabia de la gente para desviar la atención e intentar ser electo sin responder preguntas básicas".

NOTAS DESTACADAS

Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Siguen las dudas! Colo Colo cae en amistoso a puertas cerradas
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Sigue firme! Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta
En Chile celebramos el Día del Café con grandes beneficios

¡Feliz Día del Café! Un legado de cultura, consumo e imperdibles descuentos en Chile
Chile Sub 20 sufre con las lesiones.

Panorama complicado: Las bajas de Chile Sub 20 para su "final" contra Egipto en el Mundial
Manuel Pellegrini elige entre Betis o Chile.

¿Toma fuerza? Manuel Pellegrini rompe el silencio y elige entre Betis o La Roja
Lucas Di Yorio podría seguir en la U.

¿Se queda? La fórmula de la U de Chile para comprar definitivamente a Lucas Di Yorio
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

Adiós al Monumental: Colo Colo será local ante Deportes Limache en este sorpresivo estadio
Nicolás Córdova sufre con las lesiones.

¿Qué partido vio? Nicolás Córdova deja positivo análisis tras derrota de Chile Sub 20 en Mundial
Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría