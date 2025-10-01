“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno

En medio de la disputa entre el Ejecutivo y el aspirante presidencial José Antonio Kast, el exministro y amigo cercano del presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, respondió con fuerza a las críticas dirigidas al actual Gobierno.

El conflicto estalló el martes por la noche. En cadena nacional, el mandatario cuestionó la propuesta de Kast de rebajar en 6.000 millones de dólares el gasto público, sin nombrarlo de manera explícita. El candidato republicano reaccionó de inmediato en redes sociales, lanzando duras críticas y hablando de “funcionarios corruptos”.

"No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres", lanzó el abanderado de ultraderecha.

Giorgio Jackson no se quedó callado

La publicación de Kast generó múltiples respuestas, pero una de las que más llamó la atención fue la de Giorgio Jackson, exministro y uno de los hombres de mayor confianza de Boric, cuyo paso por el Ejecutivo terminó salpicado por el Caso Convenios.

En su respuesta, el exdirigente estudiantil emplazó a Kast a revelar quiénes serían los “corruptos” a los que alude y a llevar el caso directamente a la Fiscalía. "¿Será capaz alguien de la prensa de preguntarle a José Antonio Kast, por favor, qué funcionarios —actualmente en el Gobierno central— con nombre y apellido, son corruptos y están robando la plata de los chilenos más pobres?", disparó de entrada el ex parlamentario.

"Yo feliz celebro junto a él si entrega antecedentes de funcionarios corruptos, para que los echen ahora mismo del Gobierno", sentenció Jackson. "Entonces la pregunta es, ¿por qué no entrega los antecedentes a la fiscalía? ¿para qué esperar al 11 de marzo?", desafió.

Al final, Jackson afirmó que Kast "no tiene antecedentes, está acorralado porque no sabe de dónde cortará presupuesto sin afectar a las familias y ocupa la rabia de la gente para desviar la atención e intentar ser electo sin responder preguntas básicas".