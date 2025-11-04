“Eres una vergüenza”: Profe Artés frenó a Kaiser por amenaza en pleno debate presidencial

El reciente debate presidencial organizado por la Archi no estuvo exento de encontronazos entre los candidatos. Uno particularmente tenso fue el protagonizado por Eduardo “Profe” Artés y Johannes Kaiser.

Todo partió cuando, durante su participación, el líder del Partido Nacional Libertario apuntó contra el profesor por sus dichos sobre los frecuentes disturbios que involucran a menores en colegios tradicionales de la capital.

“El uso de menores de edad para realizar y cometer delitos, es en sí un delito. Nosotros vamos a investigar qué organizaciones políticas y sociales están detrás de lo que está pasando en los colegios emblemáticos”, lanzó el diputado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La parada de carros del Profe Artés

Ante las palabras del “libertario”, Artés no se quedó callado y respondió pidiendo su derecho a réplica. “Es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser en relación a los alumnos. No entiende nada, nada de educación, es una vergüenza. Eres una vergüenza”, sentenció.

“A usted se le va a aplicar la ley”, fue la “advertencia” que dejó caer Kaiser. “Sí, hace rato que me estás amenazando con cárcel. No vaya a ser cosa que vas a tener a todo Chile en la cárcel”, contestó el candidato de izquierda.

“Le estoy diciendo que no cometa delito, señor”, intentó explicar la carta de la ultraderecha. “Tú estás cometiendo delito, estás amenazando todo el día”, se descargó el Profe Artés.